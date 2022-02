現地時間3日、第75回英国アカデミー賞(BAFTA)のノミネーションが発表され、国内外で映画賞レースを席巻中の濱口竜介監督作『ドライブ・マイ・カー』が非英語作品賞、監督賞、脚色賞の3部門でノミネートを果たした。

『ドライブ・マイ・カー』は村上春樹の短編小説を基に、妻を失った主人公(西島秀俊)が目を背けてきた妻との関係に向き合い、再生へと向かう姿を描いた作品。日本映画としては、英国アカデミー賞非英語作品賞ノミネートは是枝裕和監督の『万引き家族』(2018)以来、監督賞ノミネートは黒澤明監督の『影武者』(1980)以来、脚色賞ノミネートは黒澤監督の『乱』(1985)以来の快挙となる(※このうち黒澤監督は監督賞を受賞)。“外国語映画”の枠を超えた『ドライブ・マイ・カー』の存在感を証明する結果となり、来週発表の米アカデミー賞ノミネーションにも期待がかかる。

最多11ノミネートはドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』。8部門でジェーン・カンピオン監督の『パワー・オブ・ザ・ドッグ』、6部門でケネス・ブラナー監督の『ベルファスト』、5部門でキャリー・フクナガ監督の『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』、スティーヴン・スピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『リコリス・ピザ』が続いている。(編集部・市川遥)

第75回英国アカデミー賞 主な部門のノミネーションは以下の通り

■作品賞

『ベルファスト』

『ドント・ルック・アップ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『リコリス・ピザ』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

■監督賞

アリーム・カーン 『アフター・ラヴ(原題) / After Love』

濱口竜介 『ドライブ・マイ・カー』

オードレイ・ディヴァン 『ハプニング(英題) / Happening』

ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』

ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

ジュリア・デュクルノー 『TITANE/チタン』

■主演男優賞

アディール・アクタル 『アリ&アヴァ(原題) / Ali & Ava』

マハーシャラ・アリ 『スワン・ソング』

ベネディクト・カンバーバッチ 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

レオナルド・ディカプリオ 『ドント・ルック・アップ』

スティーヴン・グレアム 『ボイリング・ポイント(原題) / Boiling Point』

ウィル・スミス 『ドリームプラン』

■主演女優賞

レディー・ガガ 『ハウス・オブ・グッチ』

アラナ・ハイム 『リコリス・ピザ』

エミリア・ジョーンズ 『コーダ あいのうた』

レナーテ・レインスヴェ 『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(英題)/ The Worst Person in the World』

ジョアンナ・スカンラン 『アフター・ラヴ(原題) / After Love』

テッサ・トンプソン 『PASSING −白い黒人−』

■助演男優賞

マイク・フェイスト 『ウエスト・サイド・ストーリー』

キアラン・ハインズ 『ベルファスト』

トロイ・コッツァー 『コーダ あいのうた』

ウディ・ノーマン 『カモン カモン』

ジェシー・プレモンス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

コディ・スミット=マクフィー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

■助演女優賞

カトリーナ・バルフ 『ベルファスト』

ジェシー・バックリー 『ロスト・ドーター』

アリアナ・デボーズ 『ウエスト・サイド・ストーリー』

アン・ダウド 『マス(原題) / Mass』

アーンジャニュー・エリス 『ドリームプラン』

ルース・ネッガ 『PASSING −白い黒人−』

■アニメ映画賞

『ミラベルと魔法だらけの家』

『フリー(原題) / Flee』

『あの夏のルカ』

『ミッチェル家とマシンの反乱』