タイドラマ「2Moons2」「Call It What You Want〜BLドラマの作り方〜」を手掛けたアーム・アヌソーン・ソイサギム監督がメガホンを取った映画『プレゼント・パーフェクト』が、3月18日よりシネマート新宿、シネマート心斎橋にて2週間限定で上映される。また、その続編『プレゼント・スティル・パーフェクト』も4月1日より同劇場で公開されることが発表された。

2017年にオランダのLGBTQアムステルダム映画祭で最優秀映画賞に輝いた『プレゼント・パーフェクト』は、アーム監督いわく「自身の体験をもとにした、とても個人的な物語」。失恋で傷ついた心を癒すために北海道の東川町を訪れたトーイが、独身最後の旅行を満喫しようとタイからやって来たオートと出会い、共に過ごすうちに心を開いていくさまを描き出す。

長年の恋人との別れに心を痛めて北海道を訪れる主人公のトーイ役は、監督の大学時代の学友であるアディソーン・トーナワニックが担当。監督は「友人として過ごす中で、彼の気分屋で、どこか寂しそうなところを好ましく感じていたのでキャスティングしました」と語っている。

一方、トーイが東川で出会うオートには、監督が「オーディション当時、演技は全くできなかったけれど、一目で恋してしまうような魅力がありました」というクリサナ・マルカソンティが抜擢された。

あわせて、日本版ポスタービジュアルと予告編も公開された。北海道・東川町協力のもと撮影されており、雄大で美しい自然も見どころとなっている。(編集部・吉田唯)