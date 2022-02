【動画】『ビースト・マスト・ダイ』強烈な悪役について語るジャレッド・ハリスのインタビュー映像が到着！

本日2月3日(木)より日本初独占配信がスターチャンネルEXで開始する『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』。『チェルノブイリ』で英国アカデミー賞(BAFTA)主演男優賞を受賞したジャレッド・ハリスが卑劣で傲慢な男、ジョージ役に挑んでいるが、出演シーンの未公開写真とともに貴重なインタビュー映像も初解禁となった。

はイングランド南岸のワイト島を舞台に、ひき逃げで一人息子を亡くし犯人への復讐を誓う母親と、同僚を失いPTSDと闘いながら捜査を引き継いだ警部補が正義を追求していく様を描いた異色の復讐サスペンス。

本作では、傲慢で周囲を威圧する男性を演じているジャレッド。本人も愛せない程の強烈な悪役だったと明かしている。名優リチャード・ハリス(『ハリー・ポッター』シリーズのダンブルドア役など)を父に持ち、キャリアを重ねてきたハリスだが、近年はアイザック・アシモフ原作のSFドラマでは主演を務め、マーベルの最新作『モービウス』にも出演と映画にドラマにと目まぐるしい活躍ぶりだ。

その中で選んだ本作のジョージ役は約6年前からハリスの頭の中にあり、満を持して臨んだという。本作の見どころと演じたジョージ・ラタリーについて、また敵役のフランシスを演じたクシュ・ジャンボ(『グッド・ワイフ』)の魅力についても語ってくれた。





『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』配信・放送情報

ひき逃げで6歳の息子を亡くした母親フランシスは、捜査が打ち切りになったことを知り、悲しみに明け暮れる。自身の手で犯人を見つけ出すしかないと心に決めた彼女は、徹底的なリサーチの末、ある人物に近づいていく。一方、このひき逃げ事件を担当していた警察署長が自殺し、後任としてやってきた警部補ストレンジウェイズ。彼は、署がこの事件に関して何かを隠していると疑い、独自に捜査を進めていく。

【配信】スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-

2月3日(木)#1、2同時配信開始 ※2月10日(木)以降は毎週木曜1話ずつ更新

※第1話無料配信期間 2月3日(木)〜3月4日(金)

https://ex.star-ch.jp/special_drama/mzjKr

【放送】 BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】3月9日(水)より毎週水曜よる11:00 ほか

※3月6日(日)午後1:00 字幕版 第1話 無料放送

