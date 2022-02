お笑いコンビ・ゆにばーすのはらさんが2022年2月2日、「詐欺メイク」と題したシリーズの新作ショットを公開した。

はらさんは以前から、「詐欺メイク」と題した写真を公開しており、「整形したみたい」と話題となっている。

「2枚目に持っていかれた」の声も

はらさんはインスタグラムに、「Which one do you choose?(どちらを選びますか?)」とつづり、顔を大写しにした写真を披露。赤いリップが特徴的なメイクで、髪も巻いていた。

2枚目に投稿したのは、打って変わって坊主頭のはらさんの写真。コントなどでのメイクを施した姿なのか、1枚目とのギャップが大きい写真となっていた。

この写真にはらさんの元には、

「毎回見るたびに、世の中何を信じたらいいのか全くわからなくなります」

「すごい、同じ方とは思えない!」

といった絶賛が集まったほか、「2枚目に全部持っていかれた」「2枚目好きすぎて鼻血出た」というツッコミも見受けられた。