『THE FLASH』が間もなくシーズン9へ更新か？グラント・ガスティンが契約交渉中

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』がシーズン9への更新に向け、主演のグラント・ガスティンが、バーランティ・プロダクションズとワーナーブラザース・テレビジョンとの契約の最終段階にあるようだ。

2014年に放送スタートした『ARROW/アロー』を抜き、アローバースのなかで最長となる。

関係者が米Deadlineに明かした情報によると、複数年にわたる契約オファーがあったものの、グラントは1年間の契約に同意したとのこと。新契約により、グラントの1話分の出演料は20万ドル(約2300万円)を超え、かなりの昇給が見込まれているという。

またグラントは、来シーズンの話数を15エピソードに制限したとも報じられている。複数年にわたる契約が提示されていながら、グラントが1年のみの契約に絞ったということは、シーズン9をもって降板を考えているのだろうか。

通常、この時期に放送局は多くの既存番組の更新情報を発表する。だが2022年1月上旬に、CWが知的財産権を所有する番組の半数以上を売却する計画を検討しているとのニュースが報じられていたため、今回同局はいつもより更新する番組の数を抑える可能性があるという。

シーズン9への更新が決定した際、グラントに加えてアイリス・ウェスト役のキャンディス・パットン、ケイトリン・スノー/キラー・フロスト役のダニエル・パナベイカー、ジョー・ウェスト役のジェシー・L・マーティンといったレギュラーキャストが続投するのかどうかも注目しておきたい。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THE FLASH/フラッシュ』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. FLASH TM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.