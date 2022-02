『ウォーキング・デッド』に出演していたモーゼス・J・モーズリーが31歳で死去した。

報道によると、現地時間2022年1月26日にモーズリーの遺体がジョージア州ストックブリッジのハドソンブリッジ周辺で発見され、当局は死因を調査中だという。

モーズリーは、ダナイ・グリラ演じるミショーンに縛られたペットウォーカーの一人であるマイク役で知られ、のちにマイクはミショーンの恋人だったことが明らかになった。『ウォーキング・デッド』のほかにモーズリーは、HBOの『ウォッチメン』や映画『ハンガー・ゲーム2』にも出演していた。

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 - The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

1月24日にモーズリーの家族は行方不明者の報告を提出し、最終的には彼の車のトラッカー(追跡装置)を使用して彼を発見したと伝えられている。 彼のマネージャーであるタビサ・ミンチューはTMZに、「彼は、出会ったすべての人に愛されていました。(彼を見る)みんなの瞳には明るい光が輝いていました」と語っていた。

モーズリーのブレイクは、ダナイ・グリラ扮する恐れを知らぬサバイバー、ミショーンと一緒に登場した『ウォーキング・デッド』の6話分のエピソードだった。彼は、番組のその役でEntertainment Weekly誌の表紙を飾ったこともある。

『ウォーキング・デッド』でモーズリーと共演したキャストは、若くして亡くなった俳優に追悼の意を表し始めている。

ヒルトップコロニーの住人であるアンディを演じたジェレミー・パルコは、「モーゼス・J・モーズリーの訃報を聞いて心を痛めています。本当に心優しく素晴らしい人でした。友よ、あなたの死は惜しまれるでしょう」 とツイートしている。

Heartbroken to hear of the passing of @MosesMoseley Just an absolute kind and wonderful human being ? You will be missed my friend. #TWDFamily pic.twitter.com/hZI0LvbmVZ - Jeremy Palko (@JeremyPalko) January 31, 2022

アディ・ミラーは、「この明るく優しい魂の訃報に心を痛めています。いつもモーゼスは周りにポジティブなエネルギーをまとっていて、常に周りの人たちの気持ちを上げていました。『ウォーキング・デッド』のファミリーは、彼なしでは同じではありません。モーゼス、安らかに眠ってください」とTwitterに投稿している。

so heartbroken to hear about the passing of this bright, kind soul. moses had such a positive energy around him and always lifted those around him. twd family won’t be the same without him. rest in peace, moses pic.twitter.com/YFtnayB6Ov- addy miller (@TheAddyMiller) February 1, 2022