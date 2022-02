【2022年2月】『シカゴ・ファイア』シーズン8など5作がDVDレンタル開始！

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 2月は『シカゴ・ファイア』待望のシーズン8や話題のDCドラマ『Pennyworth/ペニーワース』など注目作が続々登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■2月2日(水)



『シカゴ・ファイア』シーズン8(Vol.1〜5)

シカゴ消防局51分署に所属する消防隊員と救命士が命がけで職務に立ち向かう姿を描くレスキューアクション



前シーズンのラストで、工場火災で中に閉じ込められた人たちを救おうとするケイシーたちだったが、ボイラーの爆発や床の崩落により隊員の中にも大怪我を負う者や死者が出てしまう。シーズン8は、それから3カ月後。ケイシーは火災現場で救命士を危険に晒したことで審問会にかけられ...。

今シーズンよりキャストがカムバックする。

■2月2日(水)



『FBI:特別捜査班』シーズン2(Vol.1〜5)

FBI捜査の最前線がリアルに描かれる大ヒット犯罪捜査ドラマ

多種多様な人種が集う大都市ニューヨークを舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな犯罪に立ち向かう本作。シーズン2も、ヘイトクライムやテロ組織など米社会が抱える問題を題材にし、CIAやDEA(麻薬取締局)との連携や衝突、最新のテクノロジーを駆使した調査方法などがリアルに描かれる。

マギー役のミッシー・ペリグリム、OA役のジーコ・ザキをはじめ、クリステン・チャザル役のエボニー・ノエル、ジュバル・バレンタイン役のジェレミー・シストが引き続き出演する他、今シーズンより『クリミナル・マインド』のアラナ・デ・ラ・ガーザがレギュラー出演。ジョンは元証券マンでボストンから異動してきた捜査官スコーラを演じ、アラナはチームリーダーとしての責務を全うする主任特別捜査官イゾベルに扮する。

■2月2日(水)



『レイズド・バイ・ウルブス/神なき惑星』

SF・ファンタジー作品の巨匠、リドリー・スコットが製作総指揮を務めた超大作

舞台は、信仰の違いにより、人間とアンドロイドの激しい戦争によって破壊された近未来。2体のアンドロイド"マザー"(アマンダ・コリン)と"ファザー"(アブバカー・サリム)は二つのミッションを担い、ケプラー22b惑星へ降り立つ。

ミッションの一つは、人間の子どもを育てること。そして二つ目は、信仰なき世界を作ること。そこへ兵士マーカス(トラヴィス・フィメル『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』)率いる信仰深いミトラ教徒=人間たちが現れ...。彼らの真の目的は一体何なのか? 人間VSアンドロイド 近未来の運命は?



■2月4日(金)



『ランサム〜交渉人〜』シーズン3

カナダのモントリオールを舞台にエキスパートチームが交渉術で事件を解決!



危機管理と交渉のエキスパートチームが、数々の誘拐事件を巧みな交渉術で解決に導くサスペンスドラマ。企画・製作総指揮は、『レオナルド 〜知られざる天才の肖像〜』のフランク・スポトニッツが務める。

『グレイスランド 西海岸潜入捜査ファイル』のブランドン・ジェイ・マクラレン、『ダブリン殺人課』のセーラ・グリーンらがキャストに名を連ねる。

■2月23日(水)



『Pennyworth/ペニーワース』

DCコミックスのバットマンことブルース・ウェインの執事を務めるアルフレッド・ペニーワースが主人公!



ロンドンの街を背景に、20代の青年、アルフレッド・ペニーワースが戦場でのトラウマやSAS(英国特殊空挺部隊)に入隊せざるを得なかった過去に立ち向かい、自らの正義に従って反政府組織と闘う青年を描くアクション・サスペンス。製作総指揮は、『GOTHAM/ゴッサム』でタッグを組んだブルーノ・ヘラーとダニー・キャノン。

ペニーワースを演じるのは、映画『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』などに出演するジャック・バノン。恋人エズメ役に『Fleabag フリーバッグ』のベン・オルドリッジ。その他、『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』のジェイソン・フレミングや、歌手で女優のパロマ・フェイスらが出演している。

