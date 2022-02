『SATC』続編の舞台裏とは？ドキュメンタリーシリーズの予告映像が公開！

大人気ドラマ『SEX AND THE CITY』の待望となる続編『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。その舞台裏を見せるドキュメンタリーシリーズ『And Just Like That... The Documentary(原題)』の予告編が公開された。米Deadlineが報じている。

全10話となる『AND JUST LIKE THAT...』は、キャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)とミランダ(シンシア ・ ニクソン)、そしてシャーロット(クリスティン・デイヴィス)の3人が、30代の時よりもさらに複雑になった50代での友情や現実社会を歩んでいく様子を描く。

その撮影舞台裏を捉えたドキュメンタリーシリーズ『And Just Like That... The Documentary』が、2月3日(木)よりHBO Maxで配信開始となり、そのリリースに先駆けて予告映像が公開された。



その映像ではキャリー役のサラが、「23年経ってもワクワクしているし、怖くもあるわ」と撮影に挑む心境を吐露。また、製作総指揮のマイケル・パトリック・キングが、「信じられないよ。一大事だ」とコメントしている。

続けて、シーンについて意見を飛ばし合って大笑いしている脚本家チームや、キャストが演技をしている撮影風景も登場。また、主人公3人に加わる新キャストについてシャーロット役のクリスティンが、「新キャストと知り合うことは贈り物であり、私たち全員が新しい何かを持ち寄り合いました」と述べ、キングも「違う側面を誰かに見せることは、私にとって非常に重要だったんです」と続編の見どころを語っている。

さらに、エピソード監督を務めるシンシアの姿も収められており、ファンはキャストのインタビューや舞台裏映像に加え、脚本家や衣装デザイナーといったスタッフの素顔も垣間見られる充実した内容となっているようだ。

『And Just Like That... The Documentary』はサラとアリソン・ベンソン、リディア・テナリア、クリス・コリンズが製作総指揮を担い、ファビアン・コンスタンス(『Blue Night(原題)』)が監督を務めている。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』は、U-NEXTにて毎週水曜に新エピソードが配信中。(海外ドラマNAVI)

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.