X JAPANのYOSHIKIが1日、自身のインスタグラムを更新。ぬいぐるみを抱いた子どもの頃の写真を公開した。その姿に「美少年」「可愛い」といった声が続出している。

【写真】「美少年」「あどけない表情」子どもの頃のYOSHIKI

この日、YOSHIKIが「#旧正月 #春節」などのハッシュタグとともに「Happy Lunar New Year !」と投稿したのは、虎のぬいぐるみを抱き、かわいらしい表情でカメラを見つめる自身の少年時のショット。「Yes, I’ve loved tigers since I was a child.子供の頃から虎が好き」と寅年にちなんだコメントを寄せている。

YOSHIKIの投稿を受け、ファンからは「ちびよっちゃん可愛い」「美少年ですね」「あどけない表情をした少年」「可愛くて賢そう」などの反響が集まっている。

引用:「YOSHIKI」インスタグラム(@yoshikiofficial)