ロックバンドX JAPANのメンバーであるYOSHIKI(ドラム、ピアノ)が、2月1日に自身のInstagramを更新。少年時代の写真を披露し、「めちゃくちゃ可愛い」「とても素敵」と反響を呼んでいる。

https://33man.jp/article/010043.html



「Happy Lunar New Year ! Yes, I've loved tigers since I was a child. 子供の頃から虎が好き。」と旧正月を祝ったYOSHIKIは、Instagramで1枚のショットを公開した。写真には子供時代のYOSHIKIが写っており、虎の人形を手に持ちながらカメラを見つめている。あどけない表情を浮かべているものの、端正な顔立ちからは現在の彼と共通する特徴を確認することができる。クールなヘアスタイルやお洒落なファッションも相性抜群で、美少年のオーラを放つ1枚だ。育ちの良さがうかがえますね……!

「子供の頃から素敵」「モテ顔です」とファン歓喜

YOSHIKIの子供時代の写真を受けて、Instagramのコメント欄は「めちゃくちゃ可愛い少年」「美少年ですね」「凄くかわいい」「子供の頃から素敵なお顔立ち」「賢そうなお顔です」「端正なお顔でとても素敵」「モテ顔です」と大盛りあがり。「あけましておめでとう」「Happy Chinese New Year」「春節おめでとうございます」と旧正月を祝福する声も続出している。また海外のファンとみられるユーザーからも「How beautiful boy you are!!」「The kid started a revolution!」といった声が相次いで寄せられている。

そんなYOSHIKIは2月6日放送のバラエティ番組『行列のできる相談所』にゲスト出演する予定。気になる方は忘れずにチェックしましょうっ!

HEW