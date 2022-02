『ユーフォリア／EUPHORIA』出演者が不要なヌードシーンカットを要求していた

1月9日(日)から米HBO Maxでシーズン2の配信が開始したティーンドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』(以下『ユーフォリア』)。キャシー・ハワード役を演じるシドニー・スウィーニーが必要のないヌードシーンのカットを製作陣に要求していたと米TVlineが伝えている。

Netflix映画『マルコム&マリー』などで知られるサム・レヴィンソンがクリエイターを務める『ユーフォリア』。高校生キャシー役のシドニーはレヴィンソンに、当初予定されていたヌードシーンのいくつかをカットするよう頼み、同意を得たという。

「キャシーがシャツを着ていないというシーンがあったの。私はサムに、ここで本当にこれが必要だとは思えないと話した」と、英Independentに明かすシドニー。「彼は"OK、必要ないね"って感じだった。サムが私にヌードシーンを押し付けようとしたり、撮ろうとしたりしたと感じたことはこれまでに一度もない。私がやりたくないことは、やらせない」とレヴィンソンへの信頼をみせた。米HBOもこうした点に配慮しており、性的なシーンを撮影する際に俳優や撮影環境をサポートするインティマシー・コーディネーターを業界に先駆けて導入。衝撃的なシーンを多く含む本作の現場にも、もちろんインティマシー・コーディネーターがいたという。

シドニーは作中でヌードシーンにも恐れず挑んでいるが、同時にこうしたシーンにおける男女間のイメージの差についても訴えている。「スクリーンで裸になることは女優にとって不名誉なこと。男性の場合、セックスシーンや裸を見せるシーンがあっても、賞賛されて何かの賞を受賞することだってある。でもそれが女の子に起きると、まったく違うものになっちゃうの」

シドニーは昨年HBO製作の『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』にも出演し、高く演技を評価された。しかし、このことで彼女は『ユーフォリア』での功績がヌードシーンのために評価されなくなっていたのではないかと疑問に感じるようになったという。「これがずっと私を悩ませていること。私は本当に『ユーフォリア』での仕事ぶりを誇りに思っている。素晴らしい演技だったと思うわ。でも誰もそのことを話さないの。なぜなら私は裸になったから。『ホワイト・ロータス』に出たら本当に突然、批評家たちが関心を持ち始めた」

『ユーフォリア/EUPHORIA』は、現在シーズン1がU-NEXTで見放題配信中。(海外ドラマNAVI)

