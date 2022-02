シーズン1は序章に過ぎなかった！不気味さが倍増し、恐怖が加速する『フォーティチュード／極寒の殺人鬼II・III』

ノルウェーの北極圏に面した僻地の町フォーティチュードは、一度も暴力的な犯罪が起きたことがない"地球上最も安全な町"のはずだった。ところが、突如連続殺人事件が発生し、町は大混乱に。シーズン1で、事件は寄生バチによる感染が原因だと判明したが、シーズン2以降は、その感染は始まりに過ぎないことが発覚。ストーリーはより複雑になり、不気味で残酷な描写はシーズン1の比ではない! ベテラン映画俳優デニス・クエイドがメインキャストとなり、パワーアップしたシーズン2と3の見どころを解説する。

感染からの生還者に起きる謎の"変異"とは!?

シーズン1で町を襲った連続殺人事件は、マンモスの死骸に隠れていた寄生バチに感染した者に殺人衝動が生じて起きたと判明したが、シーズン2・3では感染から生還した者の"変異"の恐ろしさが描かれる。謎に満ちた変異は町民たちを恐怖に陥れるばかりでなく、その変異に特別な"効果"があることに目を付けた余所者が生還者を狙おうと暗躍。フォーティチュードは混乱する一方だが、新たな事件が連発することでクライム・ミステリーとしての魅力が倍増している。

『ゲーム・オブ・スローンズ』の二人の名演技は必見

シーズン1では頼れる警察署長だったダンは、感染したことで別人のようになってしまう。ダンの変貌を『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下、GOT)のベリック・ドンダリオン役で注目を集めたリチャード・ドーマーが演じているが、シーズン2・3での人間離れした彼の怪演ぶりは壮絶だ。

また、シーズン2には『GOT』からもう一人、キャトリン・スターク役で人気を博したミシェル・フェアリーが難病を患う女性・フレヤ役で新たに登場。フレヤは漁師の夫マイケルと二人の成人した子どもを持つ迷信深い女性で、家族以外の周囲の人々に病気を隠している。

マイケルが治療を勧めても拒んでおり、シャーマン(呪術師)を頼っているフレヤ。このシャーマンとフレヤの関係、そしてシャーマンの正体や言動がシーズン2のカギとなる。弱っていくフレヤを熱演するミシェル、そして不気味に変化するダンに扮するリチャード。『GOT』出身の二人の名演技は必見だ。

デニス・クエイドの熱演に引き込まれる!

愛妻フレヤを献身的に支え、どうにかして治療しようとあがく漁師のマイケルを演じるのは、往年のハリウッドスターであるデニス・クエイド。近年は映画『ミッドウェイ』『僕のワンダフル・ジャーニー』などに出演した大物俳優の彼がシーズン2・3のメインキャラクター、マイケルを演じているが、彼の内面、そして外見はシーズン2から3へと物語が展開する際に大きく変化している。マイケルのその変化をデニスが見事に表現しているのだが、60代後半と思えない肉体作りには驚くこと請け合いだ。

残酷な猟奇的殺人事件が次々と発生

シーズン2・3のグロテスクな残酷描写は、シーズン1を遥かに超えている。寄生バチに感染した後の不気味な変異を科学的に描く一方、シーズン2にはシャーマンが登場し、舞台となっている土地ならではの悪魔的な伝承や儀式の描写は、猟奇的殺人をテーマにした作品のファンを大いに唸らせる。首なし死体が次々と登場したり、人体を切り刻みテーブルの上に並べたり、焼け焦げた遺体と踊ったりする狂気的なシーンが満載で、残酷描写の恐怖感がMAX!

複雑な人間関係が殺人事件の引き金に...

シーズン1からのメインキャラクターの一人、フォーティチュードを取り仕切る行政長官のヒルダーは、シーズン2では役人のモンクに長官の座を解任されてしまう。ヒルダーはプライベートでも警官の夫エリックとの間に溝ができるなど、つらい思いが続く。狭い町の中で起きる不倫問題や肉体関係といった人間模様のもつれも引き続き描かれ、それが殺人事件と繋がるのが見ものだ。

シーズン2・3にもヒューマンドラマとして、さらにサスペンス・ミステリー作品としての魅力が溢れている。ストーリーを盛り上げる新キャラクターのモンク役で、『ホビット』シリーズのケン・ストットが出演。ほかにも、感染した患者の症状を高度な医療技術で調査するカトリ医師を、『ER 緊急救命室』のパーミンダ・ナーグラが演じている。

恐怖を呼ぶ赤いオーロラ

本作は、フォーティチュードの町が真っ白な雪や氷で辺り一面覆われ、前が見えないほどの風吹や、どこから襲い掛かってくるか分からないシロクマの存在など、極寒の僻地ならではの"見えない何か"が忍び寄る恐怖が見どころだが、それはシーズン2・3でも健在。シーズン2には赤いオーロラが登場し、まるで血が降り注ぐような光景に背筋が寒くなる。北欧が舞台のドラマならではの震え上がるような恐怖を味わえる『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』は、シーズン3で完結するまで一瞬たりとも目が離せない!

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』配信・放送情報

■シーズン2(全10話)

<配信>「スターチャンネルEX」

【字幕版】全話一挙配信中

<放送>BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】2月7日(月)より 毎週月曜日23:00 ほか

【STAR3 吹替版】2月17日(木)より 毎週木曜日22:00 ほか

■シーズン3(全4話)

<配信>「スターチャンネルEX」

【字幕版】本日2月1日(火)より全話一挙配信スタート

<放送>BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】4月より放送予定

【STAR3 吹替版】4月より放送予定

公式HP:https://ex.star-ch.jp/series/2319

(文/清水久美子)

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』シーズン2 ©2016 Sky UK Limited. All Rights Reserved.

シーズン3©2018 Sky UK Limited. All Rights Reserved.

シーズン3 ©2018 Sky UK Limited. All Rights Reserved.