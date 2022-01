ドラマ版「Halo」が2022年3月24日より配信開始となることがわかった。北米を中心に展開するストリーミングサービスParamount+にて配信される。日本国内ではU-NEXTで配信される予定だが、視聴可能となる時期は未定だ。

開始日の発表に続けてオフィシャルトレーラーも公開された。

以下から視聴できるこのトレーラーでは、パブロ・シュレイバー演じるマスターチーフだけでなく、ジェン・テイラー演じるドラマ版コルタナのビジュアルをはっきりと見ることができる。さらに、エリート族(サンヘイリ)、ブルート族(ジラルハネイ)、ジャッカル族(キグ・ヤー)など、チーフと仲間が対峙することになる敵のコヴナントの多くも見られる。

シリーズのファンなら、エナジーソードや、プラズマピストルのようなもの、ワートホグ、ペリカンなどにも気がつくだろう。

「Halo」ドラマシリーズの配信開始日は、このトレーラーの公開前に発表されていた。NFLのAFCチャンピオンシップゲーム中に放送されたティーザー映像でアナウンスが行われた。

