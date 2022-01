EXILEのAKIRAが31日、自身のインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを報告。ファンからは祝福の声が殺到した。

【写真】幸せいっぱいの“夫婦”ショット AKIRA&リン・チーリンが台湾で挙式

2019年に台湾女優のリン・チーリンと2019年に結婚しているAKIRAはインスタグラムで「Thank you for coming into our family ‼︎」(私たちの家族に来てくれてありがとう)と第1子が誕生したことを報告。小さな指と大人の指のショットを掲載した。

ファンからは「最高に幸せなご報告をありがとうございます」「幸せな家庭を築いていってください」など祝福の声が寄せられた。

■AKIRA インスタグラム投稿 コメント全文

Thank you for coming into our family ‼︎

常に前向きな希望を持ち続けていれば必ず、明るい愛に満ち溢れた未來が待っています!明日は旧正月ということもありますのでお祝いと共にこの愛と感謝の気持ちをシェアしながら、皆様にとっても素敵な日々でありますよう心から願っております‼︎

いつも、温かい応援、誠にありがとうございます。

より一層、精進して参りますので今後とも、何卒よろしくお願いします。

EXILE AKIRA

CHILING

引用:「AKIRA」インスタグラム(@exileakira_official)