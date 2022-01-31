£¹£°£¶£°ÌäÂê¡¡ºë¶ÌÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¡¡¿¼¹ï²½¤¹¤ëà¿Æ»Ò¶¡°ÍÂ¸á
¡¡ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤ÎÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤Ç¡¢Ìµ¿¦¤ÎÅÏÊÕ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£¶¡á»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¡Ë¤¬Ä¤Ìä¤ÇË¬¤ì¤¿°å»ÕÎëÌÚ½ã°ì¤µ¤ó¡Ê£´£´¡Ë¤é¤Ë¡¢»à¸å£±Æü°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿Êì¿Æ¡Ê£¹£²¡Ë¤Î¿´ÇÙÁÉÀ¸¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ËÃÇ¤é¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³È¯È¯Ë¤¤·¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£ºÇ°¤Ê»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö£¹£°£¶£°ÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤Ï£²£¶Æü¸á¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£·Æü¡¢¡ÖÀþ¹á¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤é¤ËÊì¿Æ¤Î¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÍ×Ë¾¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¸å¡¢»¶ÃÆ½Æ¤òÎëÌÚ¤µ¤ó¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÃËÀ¡Ê£´£±¡Ë¤ò·â¤Á¡¢°åÎÅÁêÃÌ°÷¤ÎÃËÀ¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î°åÎÅÁêÃÌ°÷¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿°åÎÅÁêÃÌ°÷¤¬ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤«¤é»¶ÃÆ½Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÈòÆñ¤·¤¿¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ï¾åÈ¾¿È¤ò·â¤¿¤ì½ÅÂÎ¤À¤¬¡¢°ìÌ¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î´Ø·¸¼Ô£·¿Í¤Ç¡¢È¯Ë¤¤ÎºÝ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊì¿Æ¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£±³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¤ß¤È¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤Î»ÊË¡²òË¶¤ò¼Â»Ü¡¢»à°ø¤òÉÂ»à¤ÈÆÃÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅ²á¸í¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡Ö£¹£°£¶£°ÌäÂê¡×¤¬ºÇ°¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ôÇ¯Á°¡¢¡Ö£¸£°£µ£°ÌäÂê¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£°Âå¤Î¿Æ¤¬£µ£°Âå¤ÎÌµ¿¦¤Î»Ò¶¡¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤ä£¹£°£¶£°ÌäÂê¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡²ð¸î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¶¦°ÍÂ¸¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë£¸£°£µ£°ÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿»Ò¤ò¡Ø»Ò¶¡¤¬°ú¤¤³¤â¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ù¤ÈÀ¤´Ö¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££¸£°Âå¤Ê¤é¤®¤ê¤®¤êÆ¯¤±¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Ç£µ£°Âå¤Î»Ò¶¡¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡££¹£°£¶£°ÌäÂê¤Ï£¶£°Âå¤Î»Ò¶¡¤¬£¹£°Âå¤Î¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤Ë´óÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é²ð¸î¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶¦°ÍÂ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿Æ¤Î»à¡á¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Î¡ÖÇ¯ÎðÊÌ¼íÎÄÌÈ¾õ¸òÉÕ¾õ¶·¡Ê£²£°£±£·Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó£²£±Ëü¿Í¤Î¼íÎÄÌÈµö½êÍ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó£±£³Ëü¿Í¤¬£¶£°ºÐ°Ê¾å¡£ºë¶Ì¸©·Ù¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö½ÆË¤Åá·õÎà¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½ÀÁ¼êÂ³¤¡×¤Î¡Öµö²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿À¾ã³²¼Ô¡¢ÌôÊªÃæÆÇ¼Ô¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë»¶ÃÆ½Æ½ê»ý¤Îµö²Ä¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀäË¾¤·¤¿£¶£¶ºÐ¤ÎÃË¤¬»¶ÃÆ½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ°¤Î»ö·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£