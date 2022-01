【今週のおすすめ】『メディア王』『フォーティチュード』『スイート・マグノリアス』最新シーズンがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週も日本初上陸となる作品が多くそろった。開始当初から高評価を得て賞レースを席巻している『メディア王〜華麗なる一族〜』の最新シーズンがU-NEXTで、スターチャンネルEXではドラマファンにはお馴染みのあの実力派俳優が共演する大注目作『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』の配信がスタートとなる。お見逃しなく!

■2月1日(火)

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』シーズン3(スターチャンネルEX)

僻地の町を舞台に、狂気に満ちた男女の悲劇を描く極寒のクライム・ミステリーシリーズの最終章。

最新シーズンでは、 シーズン2から出演しているデニス・クエイド(『アート・オブ・モア 美と欲望の果て』)、シエンナ・ギロリー(『スタン・リーのラッキーマン』)らが続投。さらに『パトリオット 〜特命諜報員 ジョン・タヴナー〜』のアリエット・オパイムらが新キャストとして参入。極寒の町に君臨する超人的な能力者たちの悲劇とは...?

『レイジング・ディオン』シーズン2(Netflix)

夫が亡くなり、息子のディオンを一人で育てるニコール。ただでさえ大変なシングルマザーの子育ては、ディオンにスーパーヒーロー並みの不思議な力が現れてからとんでもないことに。いびつな男を倒した2年後の世界が舞台の新シーズンでは、母親ニコールと、彼女がが目をつけたバイオナ社のトレーナーに支えられ、自らの力に磨きをかけていくディオンの姿が描かれる。

■2月2日(水)

『パム&トミー』(Disney+)

人気ドラマ『ベイウォッチ』やプレイボーイ誌で名をはせたパメラ・アンダーソンと伝説のヘヴィメタバンンド、モトリー・クルーのドラマー、トミー・リーの波瀾万丈な結婚生活を描いた衝撃のオリジナルドラマシリーズ。

出会ってから1週間足らずで結婚したパメラとトミーは、新婚旅行中に撮影したセックステープが何者かによって盗まれ、ネット上に流出される事態に巻き込まれる。なぜ、二人だけの秘密が流出し何百万人の目にさらされることになったのか―? 現代のインターネット、ソーシャルメディア、そしてセレブリティに対する我々の執着のきっかけとなり、プライバシー問題の起源とも言えるスキャンダルを実話を基に赤裸々に描く。

そのほか、Disney+で2月に配信スタートとなる注目作はから!

『ダークデザイア』シーズン2(Netflix)

メキシコ発の官能的でスリル満点のサスペンスドラマの第二章。

一流弁護士かつ大学教授でもあるアルマ・ソラレスは、ある週末に離婚したばかりの親友を訪ねることに。そこで23才の青年ダリオ・グエラと出会い、熱い夜を共にしてしまう。アルマは夫と娘の元に戻り、一夜の過ちを忘れようと心に決めるが、そこから悪夢のような日々が始まる。気まぐれな遊び心から愛情が燃え上がり、やがて執拗な執着に変化していくとき、過去が暴かれ、アルマを取り巻く人々は一連の秘密から逃れられなくなっていく。

■2月3日(木)

『マーダーヴィル 〜謎解きはアドリブで〜』(Netflix)

BBC3の『Murder in Successville(原題)』をベースに、『ウェット・ホット・アメリカン・サマー:あれから10年』のクリスター・ジョンソンが手掛けるアメリカ版シリーズ。Netflixですでに『ボージャック・ホースマン』『Flaked フレークド』を製作したウィル・アーネットが主演を務める。

ウィル演じる刑事テリーが毎エピソードでゲストスターとともに殺人事件の解決を目指す。しかし、ゲストとして登場する俳優たちには脚本は渡されておらず、すべてアドリブで進行するというユニークな手法で展開される。

『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』(スターチャンネルEX)

ダニエル・デイ=ルイスの父親で桂冠詩人のセシル・デイ=ルイスがニコラス・ブレイクのペンネームで1938年に出版した同名小説「野獣死すべし」を現代にアップデートしたシリーズ版。

ひき逃げで6歳の息子を亡くした母親フランシスは、捜査が打ち切りになったことを知り、悲しみに明け暮れる。自身の手で犯人を見つけ出すしかないと心に決めた彼女は、徹底的なリサーチの末、ある人物に近づいていく。一方、このひき逃げ事件を担当していた警察署長が自殺し、後任としてやってきた警部補ストレンジウェイズ。彼は、署がこの事件に関して何かを隠していると疑い、独自に捜査を進めていく。

なお、BS10 スターチャンネルでは3月9日(水)より日本独占放送。

『ファインディング・オーラ 人生の折り返し方』(Netflix)

エジプト発のコメディシリーズ。

母、妻、そして経営者としてのバランスを取ろうと必死に生きるオーラの日常が描かれる。主人公のオーラを演じるのは『ナイルの秘密』のソウサン・バドル。オーラの母親にはハニ・アデル(『護送車の中で』)がキャスティングされている。

■2月4日(金)

『メディア王〜華麗なる一族〜』シーズン3(U-NEXT)

世界的メディア王 "ルパート・マードック"をモデルにしたと言われる華麗なる一族による骨肉の後継者争いを辛辣に、かつシニカルに描いた『メディア王〜華麗なる一族〜』の最新シーズンがついに日本上陸。

父ローガンに服従していた次男ケンダルの宣戦布告によって幕を閉じたシーズン2。大激震が走る中、新たな権力争いが勃発。お馴染みロイ一族とその取り巻きたちに加え、新シーズンではエイドリアン・ブロディ(『チャペルウェイト 呪われた系譜』)、アレキサンダー・スカルスガルド(『ビッグ・リトル・ライズ』)も"メディア王"の争族バトルに参戦!

2月4日(金)より、U-NEXTにて見放題で独占配信

『サスピション』(Apple TV+)

でラジェッシュ"ラージ"・クースラポリを演じて人気を博したクナル・ネイヤーや『SCORPION/スコーピオン』のエリス・ガベルらが出演注目作。

ユマ・サーマン(『キル・ビル』シリーズ)演じる女性実業家キャサリンの息子が、マンハッタンの高級ホテルから誘拐される瞬間がネットで拡散。近隣のホテルに滞在していた、一見普通の英国人グループに容疑が掛かるのだが、本当に犯人なのか? 誘拐事件の嫌疑をかけられた彼らは大西洋を越え、FBIの捜査部隊をかわしながら無実を証明しなければならなくなる―。

『スイート・マグノリアス』シーズン2(Netflix)

米小説家シェリル・ウッズが執筆した同名小説シリーズが原作の『スイート・マグノリアス』。待望のシーズン2がついにスタート。

生涯の親友マディ、ヘレン、ダナが、サウスカロライナ州の魅力的な田舎町セレニティで恋愛に家族に仕事にと、悩みの尽きない毎日を支え合って生きていく。そんな中、マディは浮気した夫、3人の子育てに頭が痛い中、街で噂の男性に想いを寄せられてしまう。シーズン2のはじめ、マディ、ヘレン、ダナーは誰が車に乗っていたのかを知ることに...。

『ジャック・リーチャー 〜正義のアウトロー〜』(Amazon Prime Video)

英作家リー・チャイルドによるハードボイルド・ベストセラー小説「ジャック・リーチャー」シリーズをドラマ化したAmazonのオリジナルシリーズ。

トム・クルーズがリーチャー役で主演した映画シリーズは、2012年に第1作となる『アウトロー』が公開され、2016年には続編となる『ジャック・リーチャー NEVER GO BACK』が誕生している。

今回のドラマ版『Reacher』は、1997年に出版されたシリーズ第1作目「キリング・フロアー」が下敷きとなり、身に覚えのない殺人容疑で刑務所に入れられてしまったリーチャーが事件の真相を暴いていく。

■2月5日(土)

『探偵ミス・フィッシャー〜華麗なる事件簿〜』シーズン2(LaLa TV)

1920年代のオーストラリアを舞台に、エレガントな女性探偵が活躍する本格ミステリーの第2シーズン。

舞台は第一次世界大戦後の1920年代、活気が戻ったメルボルン。幼少期に最愛の妹ジェニーを誘拐したフォイルの出獄を阻むため帰国してきた主人公のミス・フィッシャー(エシー・デイヴィス)は、警部補のジャック(ネイサン・ペイジ)とその部下の巡査ヒュー(ヒューゴ・ジョンストン=バート)や、メイドのドロシー(アシュリー・カミングス)らと共に、行く先々で起こる危険な事件を解決していく。

■2月6日(日)

『ミュージアム〜美術館の女』(AXNミステリー)

ウェールズの国立美術館を舞台に、美術界の闇を描いたアート・クライム・サスペンス。

美しい妻であり、二人の子どもの愛情深い母親でもあるデラ。さらに、最近ではウェールズ国立美術館の館長に就任したばかりで、唯一の不満は夫との性生活と不登校の娘ぐらいだ。新館長就任式の日、息子のダニエルからカレブを紹介される。ミステリアスでハンサムな彼に魅了され、不倫関係になるも、この関係に不吉な予感を覚える。カレブの抱えている過去とは? 彼の本当の目的は何なのか? その背後には、デラの両親に関わる過去、そして、ウェールズの美術界が絡んだ大きな秘密が隠されていた。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』シーズン3©2018 Sky UK Limited. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『レイジング・ディオン』シーズン2は2月1日(火)より独占配信スタート

『パム&トミー』© 2022 Disney and its related entities

Netflixオリジナルシリーズ『ダークデザイア』シーズン2jは2月2日(水)より独占配信スタート

Netflixオリジナルシリーズ『マーダーヴィル 〜謎解きはアドリブで〜』、『ファインディング・オーラ 人生の折り返し方』は2月3日(木)より独占配信スタート

『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』© 2021 BritBox, New Regency TV Productions Limited and Scott Free Films Limited. All rights reserved.

『メディア王〜華麗なる一族〜』シーズン3© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Apple TV+オリジナルシリーズ『サスピション』

Netflixオリジナルシリーズ『スイート・マグノリアス』シーズン2は2月4日(金)より独占配信スタート

『探偵ミス・フィッシャー〜華麗なる事件簿〜』©Every Cloud Productions & All3Media International 2011

『ミュージアム〜美術館の女』© Boom Cymru TV Ltd 2021 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd