【放送】米人気番組ランキング、『シカゴ』シリーズや英国ドラマリメイクがランクイン！

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。1月10日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『NBC NFL PLAYOFF GM WC SU』(NBC)

2.『AFC WILDCARD PLAYOFF』(CBS)

3.『NFC WILDCARD POST GM-CBS』(CBS)

4.『NBC NFL PLY PR-KCK WC SU』(NBC)

5.『60 MINUTES』(CBS)

6.『FBI:特別捜査班』(CBS)

7.『ヤング・シェルドン』(CBS)

8.『シカゴ・ファイア』(NBC)

9.『シカゴ・メッド』(NBC)

10.『GHOSTS(原題)』(CBS)

この週はドラマ作品が5つランクインしており、トップは全体の6位につけている『FBI:特別捜査班』となった。11日(火)放送のシーズン4第11話「Grief(原題)」は、レーティング5.1、視聴者数は845万人という結果に。ちなみに次回の放送は、少し間が空いて2月1日(火)を予定している。

次いで、シーズン5が放送中の『ヤング・シェルドン』が全体の7位に。13日(木)放送の第11話「A Lock-In, a Weather Girl and a Disgusting Habit(原題)」は、レーティング4.5、視聴者数770万人をマーク。

続く8位には『シカゴ・ファイア』、9位には『シカゴ・メッド』とシカゴシリーズが揃ってランクイン。シーズン10が放送中の『シカゴ・ファイア』は、12日(水)の第11話「Fog of War(原題)」でレーティング4.6、視聴者数741万人、シーズン7が放送中の『シカゴ・メッド』は、同じく12日の第11話「The Things We Thought We Left Behind(原題)」でレーティング4.5、視聴者数733万人という結果に。どちらも、シーズンを通して最も多い視聴者数となった。

10位には『GHOSTS』が浮上。本作はイギリスのBBCで放送された同名ドラマのアメリカ版で、2021年10月より放送がスタートしたシットコム作品。13日放送の第12話「Jay's Sister(原題)」は、レーティング3.8、視聴者数648万人で、見事トップ10に滑り込んでいる。ちなみに、本作はすでにシーズン2への更新も決定している。

GHOSTS(@ghostscbs)がシェアした投稿

この週は『EQUALIZER(原題)』がお休みに。次回2月27日(日)の第10話の放送がシーズン2最終回となる予定だ。また、前週トップ10陥落となった『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』の放送もなし。次週、トップ10に再浮上できるのか注目しておきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シカゴ・ファイア』© 2019 NBCUniversal Media, LLC/『シカゴ・メッド』© 2018 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『GHOSTS』公式Instagramより