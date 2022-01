米スポーツ専門局のESPNは29日、NFLバッカニアーズのQBトム・ブレイディー(44)が匿名の関係者の話として引退を決意したと報道したが、直後にAP通信は「まだ決めていないことをジェイソン・ライトGMに伝えた」としてその事実を否定した。

引退報道の発端となったのは、ブレイディー自身による「7 Super Bowl Rings、5 Super Bowl MVPs、 3 League MVP Awards、 22 Incredible Seasons、 Thank you for it all、@TomBrady)(スーパーボウルで7つの優勝リング、5回のMVP、3つのリーグMVP、信じられない22年におよぶシーズン、みんなありがとう)」という引退を匂わせる?ツイート。しかしAP通信は2人の関係者と話として、ブレイディーがライトGMに報道を否定する主旨の電話をかけたと報じている。

ブレイディーの代理人を務めるドン・イー氏は「彼の未来を知っているのは彼だけだ」とコメント。23日のNFC準決勝でラムズに27―30で敗れたあと、ブレイディーは自身の進退について「家族への影響を考慮しながら時間をかけて考える」と語っており、結論を先送りする姿勢を示していた。