必要な登録証を掲示していない車を発見した警察官は、確認のために車を止めて事情聴取をした。すると運転していた84歳の男性は、72年間も無免許で運転し続けていたことが判明した。12歳から運転し、これまで無事故だった男性には「優良ドライバーであることは間違いない」などの声があがっている。『Fox News』などが伝えた。

英ノッティンガムシャー、バルウェル在住の男性は青いミニクーパーを運転中に警察官に止められた。警察官によると道路に設置されたカメラに映った男性の車には必要な登録証が見られず、確認のために事情聴取を行うことにしたという。

話を聞いていくと男性は登録証を持ち合わせていなかったことに加え、無免許で運転していたことが判明した。男性は84歳と高齢だったためうっかり忘れてしまったのかと思われたが、本人が「72年間無免許で運転してきた」という衝撃の事実を口にしたのだ。

12歳で運転を始めた男性はこれまでに運転免許を取得したことがなく、車の保険にも加入したことがなかったという。事情聴取をした警察官は「男性は立ち上がることが困難な状況で、耳も遠かった」と明かしており、この状態で事故を起こさなかったのは奇跡と言える。

警察はこの男性の名前を公表しておらず、今回の罰則対応についての詳細も現在までに明かされていない。しかし男性の行動に対して「本人はこれまでに事故を起こしたり、誰かにケガを負わせたりしたことはありませんでした。保険に加入していなかったので、経済的な損失が無かったことは幸いでしたね」と驚きのコメントを残している。

警察官をも驚かせた今回の件が多くのメディアに取り上げられると、72年間も捕まらなかったこの男性に驚愕のコメントが多数寄せられた。

「72年間も捕まっていないなんて、すごい記録だ」

「もはや伝説だよ」

「スピード違反も駐車違反もしていないんだろうな」

「保険に入っていなかったことで節約できたお金は相当だろうな。マンションが買えそうだ」

「12歳の時から運転していて無事故ってすごい」

「優良ドライバーであることは間違いないよね」

またネット上には「1919年生まれの父親が41歳になるまで運転免許取得のための試験を受けたことがなかった」と明かす人もおり、父親曰く「当時は車を持っていれば免許が送られてきた」そうで、運転免許センターのスタッフも驚いていたという。

しかし最近は飲酒したうえで無免許でゴミ収集車を運転していた男が歩行者の命を奪ったり、初デートで無免許かつ飲酒運転した男が衝突事故死したという悲惨な事故もあったことから、しっかりと運転免許を取得し安全運転を心がけたい。

