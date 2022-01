最凶のテロリストと対峙！『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン12がDVDリリース

大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のシーズン12がDVDリリースとなる。

シーズン12では意外な過去を持つ凶悪なテロリストがギブスを執拗に狙い、仲間や元妻たちも巻き込まれていく。



ギブスとマクギーは、NCISのシステム管理者であるケヴィンを護衛するためにロシアへ向かう。しかし、帰国のため彼らを乗せたヘリコプターが何者かのミサイル攻撃により撃墜される。何とか九死に一生を得たが、深い森の中をロシアの傭兵団に追われ、反撃を試みるのだが...。

また、前シーズン登場したビショップの夫が再び登場する他、パーマーは妻ブリーナとの間に第一子が誕生したり、マクギーは自らの成長を距離のあった父に語るなどメンバーたち個々の物語が描かれる。

リロイ・ジェスロ・ギブス役のマーク・ハーモン、アンソニー・"トニー"・ディノッゾ役のマイケル・ウェザリー、ティモシー・マクギー役のショーン・マーレイ、アビゲイル・"アビー"・シュート役のポーリー・ペレット、ジミー・パーマー役のブライアン・ディーツェン、エレノア・"エリー"・ビショップ役のエミリー・ウィッカーシャム、ドナルド・"ダッキー"・マラード役のデビッド・マッカラム、レオン・ヴァンス役のロッキー・キャロルらが引き続き出演。

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン12 商品情報

4月8日(金)

・DVD-BOX PART1(7,350円+税)

・DVDレンタル VOL.1〜6

5月11日(水)

・DVD-BOX PART1(7,350円+税)

・DVDレンタル VOL.7〜12

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト: https://paramount.jp/ncis/s12/

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン12 © 2022 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.