3月11日より全国公開となる、JO1のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」のムビチケ前売券が販売開始。さらに、抽選でJO1が登壇する完成記念プレミア試写会に参加できる、ムビチケ前売券購入者限定キャンペーンがスタートした。

【写真】「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」ムビチケカード券、集合&メンバー各種ビジュアル

昨年12月に発売したシングル「WANDERING」が初週売上50万枚超えを達成し、3月1日より、Amazon Prime Videoにて、あだち充原作の1話読み切り短編集の初の実写化で、11人全員が主人公となる初の主演ドラマ『ショート・プログラム』が配信されるなど、さらなる活躍を見せるJO1。

2019年、PRODUCE 101 JAPANで選ばれた11人で結成され、華々しい道が約束されたはずの彼らだったが、2020年3月4日のデビュー直後から、新型コロナの影響を受け、さまざまな活動制限を余儀なくされる。しかし、そんななかでもインターネットを通じてつながっていくボーイズグループ像は、現代的で、2020年を象徴するかのような、新たな存在感で輝きを放っていた。日々のボーカルやダンスのレッスン、プロモーション活動、番組収録…激動のスケジュールの中、JO1を育んでいく11人。そんな世界の頂点を目指す彼らの、デビュー初期から2021年の念願の初・有観客ライブまでの様子を余すことなく映し出す。未完成の11人、そして彼らのファン・JAMと共に紡がれる、“今まで”と“これから”。これは彼らの、本当の始まりの物語だ。監督は稲垣哲朗が務めている。

世界の頂点を目指す11人が、静かに、力強く駆け抜けた2年間の軌跡をたどるドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐」。そのムビチケオンライン券はデジタル特典付、また、劇場限定ムビチケカードは数量限定で全12種を用意。

1月28日より、オンライン券購入者限定で特製スマホ壁紙がもらえるデジタル特典付きの「ムビチケオンライン券」を販売。

2月11日より、JO1メンバーの集合カット&メンバー11人による「ムビチケカード券」全12種(数量限定)を、4種ごと3週に分けて上映劇場にて限定販売。【第1弾】は2月11日より、集合カット、大平祥生、川尻蓮、鶴房汐恩、【第2弾】は2月18日より、川西拓実、河野純喜、佐藤景瑚、豆原一成、【第3弾】は2月25日より、木全翔也、金城碧海、白岩瑠姫、與那城奨のムビチケカード券が販売される。

そのほか、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップに設置されている端末にて購入できる「ムビチケコンビニ券」も2月11日より販売される。いずれも各1500 円(税込)。

さらに、JO1が登壇する3月4日開催の完成記念プレミア試写会に抽選で200名を招待する、ムビチケ前売券購入者限定キャンペーンも実施される。

『JO1 THE MOVIE『未完成』‐Go to the TOP‐』は3月11日より全国公開。