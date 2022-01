【ネタばれ】『ブラックリスト』シーズン9でデンベが○○になった理由とは？

米NBCの犯罪アクションドラマ『ブラックリスト』で主人公レイモンド・"レッド"・レディントンの右腕として、シーズン1より登場しているデンベ・ズマ。シーズン9では彼にかつてないほど大きな変化が起きるのだが、その経緯について、デンベ役のヒシャム・タウフィークとプロデューサーが語っている。(※本記事はシーズン8最終話&シーズン9のネタばれを含みますのでご注意ください)

2021年10月にNBCで放送開始されたシーズン9は、シーズン8のラストから2年後が舞台に。そして、レッドの右腕として過去に犯罪に加担していたデンベが、今度は法を司る側のFBI捜査官として登場している。

米Entertainment Weeklyのインタビューに応じた製作総指揮者のジョン・アイゼンドレイスが、デンベがFBI捜査官になった理由を明かしている。

「レッドとデンベの関係は、レッドがリズの死をデンベのせいにし、デンベが悲劇的な事件についてレッドを非難したことで新たな底辺へ達しました。その結果、彼はレッドから離れてFBI捜査官になったのです」

シーズン8の最終話「カニェーツ」で、エリザベス・"リズ"・キーンが命を落とすという悲劇的な最期を迎えたことが、デンベとレッドのパートナーシップに大きな影響を及ぼしたようだ。

シーズン9にはデンベを中心にストーリーが進行するエピソードがあり、ヒシャムは「自分にとってシリーズのハイライトになった」と語っている。

「これまでの自分の人生で、エピソードを見てこれほどワクワクしたことはないと思います。なぜなら、このエピソードに私は本当に多くの心と魂を注ぎ込んだからです。レッドと過ごすことが恋しいですし、それはファンも同じだと思いますが、状況はもっと複雑です。私は新しいことが大好きで、デンベは新しい責任を持ち、様々なキャラクターと交流することを好んでいるので、とてもワクワクしています」

今後、レッドとデンベがパートナーシップを再開させるかどうかは未知だが、デンベのFBI捜査官としての活躍に注目だ。『ブラックリスト』シーズン9は、NBCにて毎週木曜に放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブラックリスト』(C) 2019, 2020 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.