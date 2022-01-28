Ž¢¤Û¤á¤ëŽ£¤è¤êŽ¢Ç§¤á¤ëŽ£Êý¤¬»Ò¤É¤â¤Ï¿¤Ó¤ëÍýÍ³
mits / PIXTA
1979Ç¯¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÎÈ³¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¾¯¤·Á°¤Î1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤Î10¿ÍÃæ9¿Í¤¬¿Æ¤«¤éÃ¡¤«¤ì¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤Î»Ò¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢Ã¡¤«¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ï10¿Í¤Ë1¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÀã»Ò»á¤Î¿·Ãø¡Ø¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë³Ø¤Ö¡Ö¹¬¤»¤Ê»Ò°é¤Æ¡×»Ò¤É¤â¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹Ä°¤Êý¡¦ÅÁ¤¨Êý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¡¢¿Æ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÁ¤¨¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¿Æ¤È»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤ÄÀ¼¤«¤±¤Î¶ñÂÎÎã¤¬Â¿¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¡Ö¤Û¤á¤ë¤³¤È¡×¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Û¤áÊý¡×¼¡Âè¤Ç¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Æ³°ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¬¥Æ¥¹¥È¤Ç100ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¡£¤â¤·¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¿Æ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤â¸Ø¤é¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤ÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔËþÂ¤Ê»þ¤Ï·ë²Ì¤ò±£¤¹¡¢¤¦¤½¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö100ÅÀ¡áÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¤È³Ø½¬¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡Ö100ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ò¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ê¤é¤ÌÂç¹¥¤¤Ê¿Æ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£±Æ¶Á¤ÏÀäÂç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤áÊý¡×¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¡¢¿Æ¤¬¡Ö¾å¼ê¤À¤Í¡×¡ÖÅ·ºÍ¡ª¡×¤È¤Û¤á¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¼¡¤â¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Æ¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Û¤á¤Æ°é¤Æ¤ë¡×¤Î¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¯¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤¤ÌÌ¤ò¿¤Ð¤¹Æ¯¤¤«¤±¤ÎÊý¤¬¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ä¡¢¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤Ê¤É¤ÎÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤âÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¡Ö¤Û¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¡ª¡×¤È¤À¤±¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º¬µò¤â¤Ê¤¯¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤¤ÌÌ¤ò¿¤Ð¤¹¡Ö¤Û¤áÊý¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤ò¡ÖÇ§¤á¤ë¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»Ò¤É¤â¤ò¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬°Æ³°¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤Û¤á¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤á¤è¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤á¤ë¡×¤ò¡ÖÇ§¤á¤ë¡×¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Û¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÉ¾²Á¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤³¤½°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÉ¾²Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡ÖÇ§¤á¤ë¡×¸ÀÍÕ¤¬¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Point1¡¡»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ§¤á¤ë
Í·¤Ó¤Ç¤â¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤â¡¢½¬¤¤»ö¤Ç¤â¡¢ÊÙ¶¯¤Ç¤â¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¡¢Æü¡¹¹¤²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÖÇ§¤á¤ë¡×¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡ü¡ÖÆñ¤·¤¤´Á»ú¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¡ü¡ÖµÕ¾å¤¬¤ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¤Ê¤É¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¤Û¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë°ÕÍß¤¬°é¤Á¤Þ¤¹¡£
Point2¡¡»Ò¤É¤â¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¡¦¹©É×¤òÇ§¤á¤ë
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö·ë²Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅØÎÏ¡×¤ä¡Ö¹©É×¡×¤ò¤·¤¿²áÄø¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡¡
¡ü¡ÖÈ¯É½²ñ¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¡ü¡Ö¿§¤ó¤Ê³¨¤Î¶ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ»È¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ä¡Ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÅØÎÏ¡×¤ä¡Ö¹©É×¡×¤ò½Å¤Í¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«È¯Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À²Õ½ê¤òÇ§¤á¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ëÎÏ¤â°é¤Á¤Þ¤¹¡£
Point3¡¡»Ò¤É¤â¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¤
»Ò¤É¤â¤¬²¿¤ò¹©É×¤·¤¿¤êÅØÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÁÌä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢
¡¡¡¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä°¤¯
¡¡¢¤É¤³¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ä°¤¯
¡¡£¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡¢Ä°¤¯
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¡×¿´¹½¤¨¤Ç¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢É¾²Á¡¢È½ÃÇ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤äÃ£À®´¶¤ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡ü¡Ö¹©ºî¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¡Ä¤½¤Ã¤«¡£Ç´ÅÚ¤òºÙ¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¥Í¥³¤Î¤·¤Ã¤Ý¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡ÖÇ§¤á¤ë¡×¡¢¡Ö¶¦´¶¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Point4¡¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¿¤Ó¤ë¤È¤³¤í
¤Û¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤°¤¤¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê»ØÅ¦¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤¬±ú¤à¤Î¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¥¤¥³¡¼¥ë¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃµ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡ü ¡Ö·×»»¤ÎÎý½¬¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤È»×¤¦¡©¡×
¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤â¤è¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Point5¡¡¤Þ¤ë¤´¤ÈÇ§¤á¤ë
¤¤¤Ä¤â»Ò¤É¤â¤ò100¡óÌµ¾ò·ï¤ËÇ§¤á¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Ï¿¤Ó¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡£»þÀÞ¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÇ§¤á¤ë¡×¸ÀÍÕ¤â¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£