±Ç²èŽ¢999Ž£¤¬¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤ÇÁÉ¤Ã¤¿¿¼¤¤ÍýÍ³
¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¶ä²ÏÅ´Æ»999 -¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À½ªÃå±Ø-¡Ù¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤¬¸ø³«Ãæ¡£Ì¥ÎÏ¤ÏºÇ¿·±Ô¤ÎHDR±ÇÁüµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À ©¾¾ËÜÎí»Î¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
1970¡Á80Ç¯Âå¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇSF¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¾¾ËÜÎí»Î¸¶ºî¤ÎSF¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¡£¤½¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤¬¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢·à¾ìÈÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¶ä²ÏÅ´Æ»999 ¡Á¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À½ªÃå±Ø¡Á¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±ÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ËþÀÊ¡¦Çä¤êÀÚ¤ì¤Î²ó¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥Ó¡¼¤¬¸Ø¤ëºÇ¹â¤Î±Ç²è¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸ø³«
¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿²»¶Áµ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¼Ò¤¬Äó¾§¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¥Ä¥¤¥ó4K¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¹âµ±ÅÙ¡¦¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·±Ô¤ÎHDR±ÇÁüµ»½Ñ¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¡¢Å·°æ¤äÊÉÌÌ¤ËÂ¿¿ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÇÛ¤·¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÎ©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ³°Éô¤«¤é¤Î¸÷¤ä¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤Î¸÷¤Ê¤É¤Ë¶ËÎÏ±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ºÂÀÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Ï1979Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇÛµë¼ýÆþ¤Ï16²¯5000Ëü±ß¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎË®²èÂè1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥À¥¤¥´¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇºÇ¹â2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1981Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¶ä²ÏÅ´Æ»999 ¡Á¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À½ªÃå±Ø¡Á¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÇÛµë¼ýÆþ11²¯5000Ëü±ß¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢µ¡³£¤Î¿ÈÂÎ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤¬±Ê±ó¤ÎÌ¿¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¡£¶ä²ÏÅ´Æ»999¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢µ¡³£¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿À±ÌîÅ´Ïº¤Ï¡¢Ææ¤ÎÈþ½÷¥á¡¼¥Æ¥ë¤«¤é999¹æ¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥á¡¼¥Æ¥ë¤È¤È¤â¤Ë±§Ãè¤ÎÎ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¡½¡½¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎHD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Êº¸¡Ë¤È4K HDR¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê±¦¡Ë¤Î²èÁüÈæ³Ó¡£Åö»þ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ÎBlu-ray¤Ï¡¢5·î11Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê ©¾¾ËÜÎí»Î¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
º£²ó¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°Å°Ç¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë±§Ãè¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤ê¤ó¤¿¤í¤¦´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÆ©²á¸÷¡×¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ê¤É¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿§¹ç¤¤¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþ½Ñ¡¦ÇØ·Ê¤ÎºÙÉô¡¢°Å¤¯¤Æ»ëÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÀ½ºîÅö»þ¤ÏÅì±ÇÆ°²è¡Ë¤¬¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤ò4K¡Ê3840¡ß2160¤Î²òÁüÅÙ¡Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò½é¤Î·à¾ìÍÑÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡ØÇò¼ØÅÁ¡Ù¤ò4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÎ©±Ç²è¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¢Åì±Ç¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î3¼Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
½¤Éüºî¶È¤ÎºÝ¡¢¡ØÇò¼ØÅÁ¡Ù¤Î¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÎô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢4K¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Î¥¤¥º¤Î¾Ãµî¤ä¿§¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥¢¡Ê½¤Éü¡Ë¤µ¤ì¤¿¡ØÇò¼ØÅÁ¡Ù4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥«¥ó¥Ì¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌç¤ÇÀµ¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
³¤³°¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ±ÇÁü
¡ØÇò¼ØÅÁ¡Ù¤Ï¡¢Åì±ÇÆ°²è¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ö¶È¤òÃ´Åö¤¹¤ë±ÇÁü»ö¶ÈÉô¤Î¶áÆ£½¤¼£±ÇÁü´ÉÍý¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î²áµîºî¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£1948Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï250ËÜ°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ö·à±Ç²è¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤â200¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¡¢ÏÃ¿ô¤Ë¤¹¤ë¤È1Ëü3000ÏÃ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ·²¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½°ä»º¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¶ä²ÏÅ´Æ»999 -¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À½ªÃå±Ø-¡Ù¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó ©¾¾ËÜÎí»Î¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
³¤³°Å¸³«¤Î¤¦¤¨¤Ç¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î³èÍÑ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï1975Ç¯¤«¤é³¤³°ÈÎÇä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¾¾ËÜÎí»ÎºîÉÊ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤³°¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¡¢²áµîºîÉÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ª¤è¤Ó¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°ºî¶È¤ÏÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸Ø¤ë²áµîºî¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢Blu-ray¥½¥Õ¥È¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢HD¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê1920¡ß1080¤Î²òÁüÅÙ¡Ë²½¤Îºî¶È¤¬½ç¼¡¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥Æ¡¼¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥í¥°ÁÇºà¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö²½¤âµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ø¾¯Ç¯±îÈôº´½õ¡Ù¡Ø¶õÈô¤Ö¤æ¤¦¤ì¤¤Á¥¡Ù¡Ø¥Û¥ë¥¹¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¡ØÇò¼ØÅÁ¡Ù°Ê¹ß¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼¡¡¹¤È4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¡£¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò´ë²èÉô¤ÎÌÚ²¼ÍÛ²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Ê¤é¤Ð4K²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HDR²½¤·¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤ê¤ó¤¿¤í¤¦´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡ØAKIRA¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡£º£²ó¤Î½¤Éü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ý¥¸¤ò5K¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¸å¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Î4KHDR¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òºîÀ®¡£35Ð¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Å¤¯¤ÆÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿±ü¹Ô¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËBlu-ray¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤ÎHD¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥»¥ë²è¡¢¥Õ¥£¥ë¥àºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¿§¤ä¼Á´¶¤ò³è¤«¤¹Êý¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¶áÆ£½¤¼£±ÇÁü´ÉÍý¼¼Ä¹¡Ë
¤â¤È¤â¤È¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Î¸ø³«Åö»þ¤Î²»À¼ÁÇºà¤Ï¥â¥Î¥é¥ëMIX¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤²½¤ÎºÝ¤ËºîÀ®¤·¤¿µ¿»÷¤Î5.1ch²»À¼ÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡Ö¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡×¤Ë³ÈÄ¥¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î11Æü¤Ë¤Ï¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¶ä²ÏÅ´Æ»999 ¡Á¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À½ªÃå±Ø¡Á¡Ù¤È¤â¤Ë4K ULTRA HD Blu-ray¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¸þ¤±¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥àDolby Atmos Home¤â¼ýÏ¿¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎUHD Blu-rayÈÇ¤Ï²ÈÄí¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤éÎ¾Êý¸«Èæ¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÌÚ²¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÈñÍÑ¤È¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¬²ÝÂê
º£²ó¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Î½ÐÍè¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¤âÓ¹¤é¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Î¸ø³«½éÆü¡Ê1·î14Æü¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢ËÜºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤ê¤ó¤¿¤í¤¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶·ã¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºßÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥Æ¡¼¥×ÁÇºà¤Ê¤É¤Î·ÐÇ¯Îô²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ëÊÝ´É¡¢½¤Éüºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÚ²¼ÍÛ²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê±¦¡Ë¤È¶áÆ£½¤¼£±ÇÁü´ÉÍý¼¼Ä¹¡Êº¸¡Ë (ÊÔ½¸Éô»£±Æ)
¤â¤Á¤í¤óÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½¤Îºâ»º¤ò¼¡À¤Âå¤ËÂ÷¤¹¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ2021Ç¯4·î¤«¤é¡¢À½ºîÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢±Ä¶È´ë²èÉô¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸²½»ö¶È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Î¾ÎØ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÊý¸þÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£¤ÏÇÛ¿®¤Ç²áµîºî¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤ÎÁÇºà¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¶áÆ£½¤¼£±ÇÁü´ÉÍý¼¼Ä¹¡Ë
Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À4K²½¤¬Ç®Ë¾¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÆ±¼Ò¤¬º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£