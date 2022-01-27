¡ÖÂµ¤Ë±£¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¡×½ÐÆ¬¤Î19ºÐ¾¯½÷¡¡¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÎ®½Ð
¡¡15Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î»î¸³»þ´ÖÃæ¤Ë¡ÖÀ¤³¦»ËB¡×¤ÎÌäÂê¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Î®½Ð¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼õ¸³À¸¤Î¾¯½÷¡Ê19¡Ë¤¬27Æü¡¢¹áÀî¸©·Ù´Ýµµ½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£µï½»¤¹¤ëÂçºåÉÜÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¼õ¸³¤·¤¿¾¯½÷¤Ï¡Ö¾åÃå¤ÎÂµ¤Ë±£¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âç³Ø¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤éÊÌ¤ÎÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤ºÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤ÆËâ¤¬º¹¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÅìÂçÀ¸¤ÎÃËÀ¤ÎÊÖ¿®¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Û
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï27ÆüÄ«¡¢´Ýµµ½ð¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Î®½Ð¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢ÃëÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ½ÐÆ¬¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ïµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¤ÇÏÃ¤òÄ°¤¯Êý¿Ë¡£ÂáÊá¤»¤º¤ËÇ¤°Õ¤ÇÁÜºº¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡¢ÁÜºº´´Éô¤Ï¡Öµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¶ÈÌ³¤¬¤É¤ÎÄøÅÙË¸³²¤µ¤ì¤¿¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯½ªÎ»¤·¤ÆË¸³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èï³²ÆÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦»ËB¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏÍýÎò»Ë¡¦¸øÌ±¡×¤Ï15Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡ÁÆ±11»þ40Ê¬¤Ë¼Â»Ü¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó1¥«·îÁ°¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÃç²ð¥µ¥¤¥È¤ÇÌäÂê¤ò²ò¤¯¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÅìµþÂçÀ¸¤ÎÃËÀ¤¬¡¢»î¸³»þ´ÖÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥×¡×¤ÇÌäÂê¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü10Ëç¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë²òÅú¤òÁ÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬²ò¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÂç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌÊó¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï¡Ö¹â¹»2Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆó¤Ä¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÃç²ð¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¡£2021Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢ÅìµþÂç¤äµþÅÔÂç¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¦4¿Í°Ê¾å¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿1·î15¡Á16Æü¤Î¡ÖÂÎ¸³¼ø¶È¡×¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀè¤Ë¥Æ¥¹¥È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤é»ØÆ³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê´°àú¤Ê²òÅú¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¾¯½÷¤Î½ÐÆ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÜººÃæ¤Î°Æ·ï¤Ê¤Î¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎ®½Ð¤µ¤»¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼õ¸³¤·¤¿Á´²ÊÌÜ¡¦¶µ²Ê¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï27Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¹ñ¸ø»äÎ©Âç¤ËÂÐ¤·¡¢2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÄÊÌ»î¸³¤ÇÉÔÀµËÉ»ßÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦²þ¤á¤ÆÊ¸½ñ¤ÇÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¡ÚºÇ¾åÏÂ´î¡¢ÎëÌÚÂóÌé¡¢ÌÚ¸¶¿¿´õ¡¢Àî¸¶À»»Ë¡¢±óÆ£Âç»Ö¡Û