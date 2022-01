¡ÚHulu¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û2022Ç¯2·îÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

Hulu、2022年2月のランナップは、ついにファイナルとなる『ウェントワース女子刑務所』シーズン8の後半エピソードや、『グッド・ドクター 名医の条件』『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』など人気シリーズが配信開始となる。

■『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』シーズン14

2月1日(火)から配信(字・吹)

■『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン1〜3

2月1日(火)から配信(字・吹)

■『FRINGE/フリンジ』シーズン1〜5

2月1日(火)から配信(字・吹)

■『プリティ・リトル・ライアーズ』シーズン3〜5

2月1日(火)から配信(字・吹)

■『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』シーズン1

2月9日(水)から見放題先行配信(字・吹)

■『ウェントワース女子刑務所』シーズン8後半

2月15日(火)から独占配信(字・吹)

■『ジ・オフィス』シーズン8

2月23日(水)から独占配信(字)





オーストラリアの女子刑務所を舞台に囚人たちの壮絶な頭脳戦とタフなサバイバルゲームが繰り広げられる大人気刑務所ドラマ。

虐待を続ける夫への殺人未遂容疑でウェントワース女子刑務所へ収監された普通の主婦ビー・スミスが、曲者揃いの檻の中でいかにして生き抜いていくかを追うところから始まる物語。そこには、仲間との出会い、別れ、裏切り、復讐、そして様々な事件が待ち受けている。誰が主役でもおかしくない個性豊かで魅力的な登場人物、緻密に練られたストーリーと毎シーズン起こる波乱の展開に一度観たら抜け出せない。

前シーズンで囚人の一人、アリーが刺されてから3週間。未だ犯人が捕まらない中、またも新たな事件が勃発!? 新キャラたちも登場し、シリーズ史上最高の壮絶アクション&緊張感に満ちたドラマが展開される。果たして、この刑務所で生き残れるのは誰なのか―。

