¡ÖÅÅÇ¾¥³¥¤¥ë¡×¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæÌäÂê¤ÇÁ´ÏÃÊüÁ÷¤ä¤êÄ¾¤·¡¡£Â£Ó¥Õ¥¸¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡Ö¥¨¥é¥¤¡×¡Ö¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡×¡¡¡Ö¹ðÃÎÃÙ¤¤¡×¤È¤Î¸·¤·¤¤À¼¤â
£Â£Ó¥Õ¥¸¤Ï£²£¶Æü¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢£²£²Æü¿¼Ìë¤Ë¥¢¥Ë¥á¡ÖÅÅÇ¾¥³¥¤¥ë¡×¤Î£±¡Á£¶ÏÃ¤òºÆÊüÁ÷¤·¤¿ºÝ¤ËÉÔÂÎºÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼Õºá¤·¡¢£²£¹Æü¤ËÊüÁ÷¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥×Íó¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¸½¡¦£Å¥Æ¥ì¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´£²£¶ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ê£Á£Ò¡Ëµ»½Ñ¤äÊ£¹ç¸½¼Â¡Ê£Í£Ò¡Ëµ»½Ñ¤¬Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¶áÌ¤Íè¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÈÅÅÇ¾¶õ´Ö¤¬ºøÁî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿£Ó£ÆºîÉÊ¤À¡£¤½¤ÎÀè¸«À¤ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤ÎÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢Âè£·²óÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥¢¥ï¡¼¥É£Ô£Ö¥¢¥Ë¥áÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢Âè£³£¹²óÀ±±À¾Þ¥á¥Ç¥£¥¢ÉôÌç¡¢Âè£²£¹²óÆüËÜ£Ó£ÆÂç¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
£±·î£²£²Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢£Â£Ó¥Õ¥¸¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥®¥ë¥É¡×¤ÎÏÈ¤Ç£±¡Á£¶ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Ï²èÌÌÃæ±ûÉÕ¶á¤¬²£Êý¸þ¤Ë½Ì¤ß¡¢µÕ¤Ë²èÌÌº¸±¦¤Ï°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤«¤é¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö²£¤Ë¥Ñ¥ó¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç²èÁü¤¬ÏÄ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬»¦Åþ¡£½é²óÊüÁ÷¤ä£Ä£Ö£Ä¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÈæ³Ó¤·¡ÖÅ·ÃÏ¤¬¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£Íâ£²£³Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£·¡Á£±£°ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ê±ÇÁü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï£±¡Á£¶ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ä¤êÄ¾¤·¤òË¾¤àÀ¼¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¡¢Æ±¶É¤Ï£²£¶Æü¸á¸å£¹»þ¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤Èº£¸å¤ÎÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö£±·î£²£²Æü¡ÊÅÚ¡Ë£²£¶¡§£°£°¡Á£²£¸¡§£µ£µÊüÁ÷¤Î¡ØÅÅÇ¾¥³¥¤¥ë¡Ù£±ÏÃ¡Á£¶ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡Ê²è³ÑÈæ¡ËÊÑ´¹¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ëÊüÁ÷¾å¤ÎÉÔÂÎºÛ¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÊüÁ÷ºÑ¤ß¤Î£±ÏÃ¡Á£±£°ÏÃ¤ò£±·î£²£¹Æü¡¦£³£°Æü¤È£²·î£µÆü¤ËºÆÊüÁ÷¤·¡¢»Ä¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÁ´ÏÃÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¡ÖÏ¿²è¤·Ä¾¤·¡ªËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡×¡Ö¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤È¡ª¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤Ã¤¿¡ª¿ÀÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ìºÇ¹â¡×¤È´¿´î¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ä°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö²èÌÌ¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ú¤¿¤Ð¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡ÖÀÎ¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤Ê¡¼»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤ìÉÔ¶ñ¹ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¤Ê¤É¡¢¸ø¼°¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ðÃÎÃÙ¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÅÚÍËÆü¿¼Ìë¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿åÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¸ø¼°½éÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö£Â£Ó¥Õ¥¸¤ÎÂÐ±þ¤Ï¥¨¥é¥¤¡×¡Ö¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¡ÖÊüÁ÷¤·Ä¾¤¹¤È¤«¼ì¾¡¤ÊÂÖÅÙ¤À¡×¡Ö¤¹¤Þ¤ó¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ½¤Àµ¤·¤ÆºÆÊüÁ÷¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¤¢¤Ã¤¿²ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌµÎÁÊüÁ÷¤À¤·¡¢Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÊ¸¶ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÇ½¤Ê¤é¤Ð¤¢¤Î´ñÅ·Îõ¤Ê±ÇÁü½èÍý¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÖºòÇ¯½©¤«¤é¤Î¥Æ¥ì¶Ì¤ÎÂè£±ÏÃºÆÊüÁ÷¤Ç¤âÆ±¤¸»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ã±¤Ë¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÊ£¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±¡¿£²£¹¡ÊÅÚ¡Ë£²£¶¡§£°£°¡Á¡¡£±ÏÃ¡Á£¶ÏÃ
£±¡¿£³£°¡ÊÆü¡Ë£²£¶¡§£³£°¡Á¡¡£·ÏÃ¡Á£¹ÏÃ
£²¡¿£µ¡¡¡ÊÅÚ¡Ë£²£¶¡§£°£°¡Á¡¡£±£°ÏÃ¡Á£±£µÏÃ
£²¡¿£¶¡¡¡ÊÆü¡Ë£²£¶¡§£°£°¡Á¡¡£±£¶ÏÃ¡Á£²£°ÏÃ
£²¡¿£±£³¡ÊÆü¡Ë£²£·¡§£³£°¡Á¡¡£²£±ÏÃ¡Á£²£³ÏÃ
£²¡¿£±£¹¡ÊÅÚ¡Ë£²£·¡§£³£°¡Á¡¡£²£´ÏÃ¡Á£²£¶ÏÃ