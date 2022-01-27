ÃæÅç·ò¿Í¡ß¾¾ËÜÊæ¹á¡Øºù¤Î¤è¤¦¤ÊËÍ¤ÎÎø¿Í¡Ù¥¡¼¥¢¡¼¥È²ò¶Ø¡¡¶¦±é¤Ë±Ê»³°¼ÅÍ¡¢ºù°æ¥æ¥¤é
¡¡Sexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë3·î24ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎNetflix±Ç²è¡Øºù¤Î¤è¤¦¤ÊËÍ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤è¤ê¡¢2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¡¼¥¢¡¼¥È¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢±Ê»³°¼ÅÍ¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢Í×½á¡¢µÚÀî¸÷Çî¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ß¾¾ËÜÊæ¹á¡Øºù¤Î¤è¤¦¤ÊËÍ¤ÎÎø¿Í¡Ù¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢È¯¹ÔÉô¿ô60ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿±§»³²ÂÍ¤¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÃæÅç·ò¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÁÒÀ²¿ÍÌò¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¤¬ÍÌÀÈþºéÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈþÍÆ»Õ¤ÎÈþºé¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤¿À²¿Í¡ÊÃæÅç¡Ë¤Ï¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÈà½÷¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÈþºé¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Äü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ø¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤áºÆ¤Ó¥«¥á¥é¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ëÀ²¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Èþºé¤Ï¡Ö¿Í¤Î²¿½½ÇÜ¤âÁá¤¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤ÈÆ±¤¸Â®ÅÙ¤ÇºÐ·î¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢À²¿Í¤ÈÈþºé¤¬½Ð¤·¤¿¡ÈÆó¿Í¤ÎÊâ¤ßÊý¡É¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¥¡¼¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢ÃæÅç±é¤¸¤ëÀ²¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¡¢ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë¾¾ËÜ±é¤¸¤ëÈþºé¤¬À²¿Í¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢2¿Í¤Î¤Ï¤«¤Ê¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¾ðÊó¤â°ìµó²ò¶Ø¡£Èþºé¤òÅ®°¦¤¹¤ë·»¡¦ÍÌÀµ®»ÊÌò¤Ë±Ê»³°¼ÅÍ¡¢µ®»Ê¤Îº§Ìó¼Ô¤ÇÈþºé¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÌî°½ÇµÌò¤Ë¤Ïºù°æ¥æ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¿Í¤ÎÀèÇÚ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¹âÍü·ò»°Ìò¤ËúË½ÓÂÀÏº¡¢Æ±¤¸¤¯ÀèÇÚ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»ÔÀî¿¿¶×Ìò¤Ë¼ã·îÍ¤Èþ¡¢¤½¤·¤ÆÈþºé¤Î¼ç¼£°å¡¦¿ÀÃ«Ìò¤ËÍ×½á¡¢Èþºé¤ÎÆ¯¤¯ÈþÍÆ±¡¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÄÔÌò¤ËâÃÅç½¨ÏÂ¡¢À²¿Í¤¬»Õ»ö¤¹¤ëÍÌ¾¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ß·°æ¶³²ðÌò¤ËµÚÀî¸÷Çî¤È¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Netflix±Ç²è¡Øºù¤Î¤è¤¦¤ÊËÍ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ3·î24Æü¤è¤êÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£