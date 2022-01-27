ÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Ê¡¢¸åÇÚ¤Ë¥¸¥§¥é¥·¡¼¡Ö±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡º£Ìë27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤Ï¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Âç½¸¹çSP¡×¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃÝÆâÍ³·Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¸åÇÚ¥¢¥Ê¤Ø¤Î¥¸¥§¥é¥·¡¼¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÍ³·Ã¤é½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡ª
¡¡º£Ìë¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¤Ç¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÊüÁ÷¶É¤ÎÆÃ¿§¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦½©¸µÎèÆà¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¡¢ÇÏ¾ìÅµ»Ò¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÌÚº´ºÌ»Ò¡¢ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢¸µTBS¡¦µÈÅÄÌÀÀ¤¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ÃÝÆâÍ³·Ã¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÃÝÆâ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸åÇÚ¡¢±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤â¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Î»Å»ö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥º¥ë¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö´ï¤¬¾®¤µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¤ÏÃÝÆâ¤Î»Å»ö¤ÎÂ¿¤µ¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë°ìËë¤â¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊüÁ÷¶É¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤Ï¡¢TBS¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ËÄ¾¹ÔÄ¾µ¢¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢Æ±Î½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ÒÉ÷¤À¤È¸ì¤ëµÈÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢1³¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«2³¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¤âÊó¹ð¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤é¤ä¤à¤Ê¤ÉÊüÁ÷¶É¤Ç¤Î¼ÒÉ÷¤Î°ã¤¤¤ä¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤¹¡£