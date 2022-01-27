±Ñ¼óÁê¤¬¼Ç¤µñÈÝ¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÌäÂê¤ÇÌîÅÞÅÞ¼óÍ×µá
¡Î¥í¥ó¥É¥ó¡¡£²£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±Ñ¼óÁê¤Ï£²£¶Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡ÊÅÔ»ÔÉõº¿¡ËÃæ¤Ë¼óÁê´±Å¡¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤«¤é¤Î¼Ç¤Í×µá¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¤¿¤À³ÕÎ½¤¬µÄ²ñ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëµ½¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼º¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤¬£²£µÆü¡¢µ¬Â§°ãÈ¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤É¤¦¤«ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤ÏµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¬Â§¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ò¸í²ò¤µ¤»¤ë¸Î°Õ¤Î¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿³ÕÎ½¤Ï¼Ç¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÏÆ±»á¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤È¤ÎÏ«Æ¯ÅÞ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼ÅÞ¼ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÅöÁ³¤À¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤¬¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬µÄ²ñ¤ò¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤À¡£¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼¤á¤ë¤Î¤«¡×¤È½Å¤Í¤ÆÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ëÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Ø¤ÎÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÌäÂê¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿½¸¤Þ¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ñÌ±¤Ë¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¬Â§°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢£²£°£²£°Ç¯£µ·î£²£°Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°û¤ßÊª»ý»²¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È»×¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢»öÁ°¤Ë¤³¤Î¼ï¤Î²ñ¹ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç±Ñ£É£Ô£Ö¤Ï£²£´Æü¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤ÈºÊ¤¬£²£°Ç¯£¶·î¡¢²°Æâ¤Ç¤Î½¸²ñ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇÂç£³£°¿Í¤ò¾·¤¤¤¿¼óÁê´±Å¡¤Ç¤ÎÆ±»á¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÅÞ¡¦ÊÝ¼éÅÞÆâ¤«¤é¤â¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼éÅÞµÄ°÷£³£µ£¹¿Í¤Î¤¦¤ÁÉÔ¿®Ç¤¤Î°Õ¸«¤ò¡Ö£±£¹£²£²Ç¯°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë½ñ´Ê¤ÇÅÁ¤¨¤ëµÄ°÷¤¬£µ£´¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÞÆâ¤ÇÉÔ¿®Ç¤ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤ÈÊÝ¼éÅÞ¤ÎÅÞ¼óÁª¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£