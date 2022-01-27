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¡ÖTexas woman arrested for allegedly trying to ¡Æpurchase¡Ç child at Walmart for $500,000 ¡Æbecause she wanted him¡Ç¡×(The Independent)¤è¤ê
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/texas-woman-purchase-child-b1998992.html
¡ÖTexas woman arrested after allegedly trying to buy another woman¡Çs child for $500,000 at Walmart¡×(NBCNews)¤è¤ê
https://www.nbcnews.com/news/us-news/texas-woman-arrested-allegedly-trying-buy-another-womans-child-500000-rcna13282