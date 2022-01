俳優の杏が26日、都内で開催された「Amazon オーディブル 戦略発表会 2022」に出席。ポッドキャストでパーソナリティを務める杏は「堅苦しいものではなく、日常の彩りとして気軽に楽しんでいただけるようなコンテンツになっているんじゃないのかなっていう風に思います」と語った。

【写真】南沙良、今井翼、森川智之、「Amazon オーディブル 戦略発表会 2022」に登場

「Amazon オーディブル」は、 2015年に日本向けサービスを開始してから「声の力を最大限に解き放つ(Power Of Voice)」をコンセプトに、朗読やポッドキャストなどの優れた音声体験の提供を行ってきた。杏は自身が選んだ一冊の本からさまざまな起源=オリジンを辿るポッドキャスト「Journey to the origin with Anne」でパーソナリティを務める。

同番組には企画段階から携わっていたそうで「何をやっても大丈夫っていう、フィールドの広さがあったので、じゃあどこを目指せばいいんだろうかっていう共通認識を、私と制作の皆様と共有するために、何度も何度もミーティングを重ねたりして作って。今も作り中です」と報告。

「どんどん数珠つなぎでつながっていく」と番組の魅力をアピールし「本当に無限の広がりを感じていて。私自身、やっていても楽しいし、早く皆さんに聞いていただきたいっていう、ちょっと自信が」とにっこり。

さらに「繰り返し聞いていただけるっていうことで。何年経って聞いても、変わらないような気持ちで。やっぱり、温故知新ではないですけれども、昔を見ることで未来を見ることができるという風に。ずっと聞いていけるものになるんじゃないかなっていう風に思っています」とも話していた。

この日は、「Sandman Chapter 0」に出演する今井翼、南沙良、森川智之も登壇。エピソード1の冒頭がお披露目される一幕もあり、主人公・モルフェウス役の森川は、今井のナレーションを聞くと「めちゃくちゃかっこいいじゃないですか! 渋い声ですね〜」「ライバルが出てきちゃったなって感じ」と絶賛して会場を沸かせていた。