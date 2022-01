連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(NHK総合/毎週月曜〜土曜8時ほか)の第13週「1964-1965」(第59回)が1月25日に放送される。

【写真】るい(深津絵里)と話をする錠一郎(オダギリジョー) 『カムカムエヴリバディ』第59回場面カット

■第59回あらすじ

錠一郎(オダギリジョー)を信じると心に決めたるい(深津絵里)は、献身的に錠一郎が泊まる宿に通い続ける。ただ、錠一郎はその気持ちを受け入れることができない。

そんなある日、ラジオから流れる「On the Sunny Side of the Street」を聞いたるいは、いてもたってもいられなくなり、錠一郎の元に駆けつける。そこにいたのはトミー(早乙女太一)。一緒に病院に行くことになっていたのだが…。

連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。