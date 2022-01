『メディア王 〜華麗なる一族〜』名優ブライアン・コックス、『GOT』出演を断っていた理由

アメリカのメディア王一族の後継者争いを描き大ヒット中のHBOドラマ『メディア王 〜華麗なる一族〜』(別タイトル『キング・オブ・メディア』『サクセッション』)に出演するブライアン・コックスが、『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)の出演を断っていた理由を告白した。米The Thingsが報じている。

『メディア王 〜華麗なる一族〜』の中心にいるのは、一代でメディア帝国を築き上げたローガン・ロイ(ブライアン)。富豪一族として名をはせることになったロイ家の3人の息子と一人の娘のうち誰が後を継ぐのか。家族の問題を超えて、世間からも注目を集める後継者争いを描く。

名優ブライアンは、雑誌GQに掲載された回顧録「Putting the Rabbit in the Hat(原題)」において、過去に出演を断っていた役を語った。

断った理由が提示されたギャラのせいだったことを明かしたのがへの出演オファー。「最初にオファーされた時、言ってみればギャラはそんなにいいものではありませんでした。それに演じるキャラクターは、かなり早い段階で殺される予定だったので、シーズンを追うごとにギャラが上がっていくという成功したシリーズの長期にわたる恩恵は受けられなかったのです。だからパスしたのです。そして私の代わりに(ロバート・バラシオン役の)マーク・アディがイノシシに刺されたのですよ」と、オファーされていた役柄を述べた。

また、『パイレーツ・オブ・カリビアン』については、主演のジョニー・デップを「大げさで、とても過大評価されている」と評価し、大ヒットシリーズ『ハリー・ポッター』を「ハリー・(Fワード)・ポッター」と呼ぶなど、過激な発言をしている。「『パイレーツ・オブ・カリビアン』のもう一つの特徴は、この作品はジャック・スパロウ役とそれを演じるジョニー・デップの話だということです。デップは人柄は良いのでしょうが、とても大げさで過大評価されていると思います。あの役、そしてジョニーを皆が大好きになりました。でも今はどうでしょう。そうでもないですよね。ですので、出演しなかったことに後悔は全くありません」

ブライアンが出演するシーズン3は2月よりU-NEXTで独占配信予定。(海外ドラマNAVI)

