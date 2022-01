ポーランドのワルシャワ大学の学生が、『ウィッチャー』の世界に登場する大陸の詳細を網羅した正確な地図を作成した。ケィア・モルヘンやスケリッジなど、ゲラルトのアドベンチャーの世界をまるで実在の場所のように感じられる素晴らしい地図だ。

Ever wondered how far it is from Beauclair to Novigrad or where exactly is Vengerberg? Check out this map of the world of The Witcher prepared by students of Warsaw University! ?️High res: https://t.co/VmO22mned6 pic.twitter.com/XHAdYMhw1d- The Witcher (@witchergame) January 20, 2022