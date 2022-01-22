22日午前1時8分頃、日向灘を震源とするマグニチュード6.6の地震が発生し、大分県、宮崎県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

22日午前1時8分頃、大分県、宮崎県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯32.7度、東経132.1度)で、震源の深さは約45km(速報値の約40kmから更新)、地震の規模(マグニチュード)は6.6(速報値の6.4から更新)と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

気象庁は、この地震について緊急地震速報を発表しています。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

◆大分県

大分市 佐伯市 竹田市

◆宮崎県

延岡市 高千穂町

【震度5弱】

◆高知県

宿毛市

◆熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町

◆大分県

臼杵市 由布市

◆宮崎県

宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町

【震度4】

◆広島県

府中町

◆山口県

山陽小野田市 防府市

◆愛媛県

今治市 松山市 宇和島市 八幡浜市 西予市 伊方町 愛南町

◆高知県

大月町 黒潮町

◆福岡県

宗像市 新宮町 水巻町 遠賀町 久留米市 柳川市 大川市 みやま市 筑前町 大木町

◆佐賀県

佐賀市 神埼市 上峰町 みやき町 白石町

◆熊本県

南小国町 南阿蘇村 熊本東区 熊本南区 熊本北区 八代市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市 宇城市 合志市 熊本美里町 長洲町 和水町 西原村 嘉島町 益城町 山都町 氷川町 人吉市 錦町 多良木町 湯前町 山江村 あさぎり町 上天草市 芦北町 津奈木町

◆大分県

別府市 津久見市 杵築市 日出町 豊後大野市 日田市 九重町 中津市 豊後高田市 宇佐市 国東市 姫島村

◆宮崎県

日向市 西都市 高鍋町 新富町 川南町 諸塚村 宮崎市 国富町 綾町 都城市 小林市 えびの市 高原町

◆鹿児島県

薩摩川内市 伊佐市 湧水町

【震度3】

◆兵庫県

淡路市

◆鳥取県

米子市 境港市

◆島根県

出雲市 浜田市 益田市 大田市

◆岡山県

真庭市 岡山南区 倉敷市 玉野市 里庄町

◆広島県

広島中区 広島南区 広島安佐南区 呉市 竹原市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 海田町 坂町 大崎上島町 安芸高田市 三原市 尾道市

◆山口県

下関市 宇部市 山口市 下松市 周南市 萩市 阿武町 岩国市 光市 柳井市 周防大島町 和木町 上関町 田布施町 平生町

◆徳島県

徳島市

◆香川県

高松市 坂出市 観音寺市 三豊市 多度津町 まんのう町

◆愛媛県

西条市 上島町 伊予市 東温市 久万高原町 愛媛松前町 大洲市 内子町 松野町 愛媛鬼北町

◆高知県

土佐清水市 四万十市 四万十町 三原村 安芸市 高知市 南国市 高知香南市 日高村

◆福岡県

福岡博多区 福岡中央区 福岡西区 春日市 大野城市 福岡古賀市 福津市 糸島市 志免町 須恵町 久山町 粕屋町 北九州若松区 北九州小倉南区 北九州八幡東区 行橋市 豊前市 中間市 芦屋町 苅田町 みやこ町 上毛町 大牟田市 八女市 筑後市 小郡市 うきは市 朝倉市 大刀洗町 福岡広川町 直方市 飯塚市 嘉麻市 小竹町 添田町 福智町

◆佐賀県

鳥栖市 小城市 吉野ヶ里町 江北町

◆長崎県

諫早市 雲仙市 南島原市

◆熊本県

熊本中央区 熊本西区 荒尾市 玉東町 大津町 菊陽町 御船町 甲佐町 水上村 相良村 五木村 球磨村 水俣市 天草市 苓北町

◆大分県

玖珠町

◆宮崎県

西米良村 日南市 串間市

◆鹿児島県

鹿児島市 阿久根市 鹿児島出水市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 姶良市 さつま町 長島町 鹿屋市 垂水市 曽於市 大崎町 東串良町 錦江町 肝付町