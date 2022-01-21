ÀÐÅÄ½ã°ì¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶ì¶¡© ºÊ¡¦ÅìÈøÍý»Ò¤Ï»ØÎØ¤ò¤»¤º¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡>>ÀÐÅÄ½ã°ì¤ÎÌ¼¡¦¤¹¤ß¤ì¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ µ¢¹ñ¸å¤Î½é»Å»ö¤ÏÂç¼ºÇÔ?<<
¡¡¤¹¤ß¤ì¤Ï¡Ô1/14ÅöÆü¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò²ÈÂ²¤Ç¡¡Happy Birthday Papa San!¡Õ¤È¤Ä¤Å¤êÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤¤¤Á¤´¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤ò¡¢ÀÐÅÄ¤¬¿á¤¾Ã¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëºÊ¡¦ÅìÈøÍý»Ò¤ä¡¢°¦Â©¡¦ÍýÂÁÏº¤¯¤ó¤â¤È¤â¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ô¹¬¤»¤½¤¦¡Õ¡¢¡Ô³Ú¤·²á¤®¤ëÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÀÐÅÄ¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀÐÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¤ä¿©»ö²ñ¤ò¤·¤¿¾å¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢9¼Ò¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï1¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤â3·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¤Ç²ñ¿©¸å¤ËÈþ½÷¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢6000Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢Íý»ÒÉ×¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡ÖÍý»Ò¤ÎËÜ¿´¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤È¤Ï²÷³è¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤Û¤ÜÌµ»ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë3²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¥«¥Í¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤¬¼«Í³¡£²¿¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈµÕ¥®¥ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍý»Ò¤Ï20Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°MORE¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë·ëº§»ØÎØ¤Ï¤Ê¤·¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÀÐÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ê¤É¤ÏNG¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥¬¥Á¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢ÀÐÅÄ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢Íý»Ò¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°·¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡ÅÅ·âÎ¥º§¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£