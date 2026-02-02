今回ご紹介するお店はこちら！

Shop.1

【銀座】老舗フルーツパーラーで“伝説”のフルーツサンドを／銀座千疋屋 銀座本店フルーツパーラー

東京メトロ銀座駅からすぐのところにある「銀座千疋屋 銀座本店（ぎんざせんびきや ぎんざほんてん）」。銀座のシンボルとしても名高い同店は、創業明治27年（1894）の老舗高級フルーツ専門店です。

2階は日本で初めて誕生したフルーツパーラー。毎朝こだわって仕入れる極上のフルーツを贅沢に使ったスイーツを味わうことができます。

「銀座千疋屋」といえば、忘れてはならないのが「フルーツサンド」。昔から変わらない伝説の味で、そのおいしさから夕方には売り切れてしまうそう。ふわふわの白いパンにクリームと一緒にサンドされているのは、イチゴとメロン、リンゴや黄桃。そして、わからないくらいに細かくした栗の甘露煮です。

手土産として芸能人も御用達の「銀座千疋屋」の「フルーツサンド」。時間のある時には、2階の老舗パーラーでゆっくりといただくのもおすすめです！

Shop.2

【銀座】老舗純喫茶のメロン尽くしのパンケーキ！／喫茶 ブリッヂ

「メロンパンケーキ」1400円

昭和33年（1958）、「西銀座デパート」に入居し、現在も営む「喫茶 ブリッヂ（きっさ ぶりっぢ）」。銀座の空気感をまとった喫茶店でありながら、インパクトのある「メロンパンケーキ」が人気です！

メロンの網目模様まで表現した、遊び心あふれる「メロンパンケーキ」を切ってみると、中からはひと口サイズにカットしたメロンがゴロゴロと出てきます！ パンケーキの中にはメロンとアイスクリームが、外にはメロン風味のホイップクリームがたっぷり！ どこを食べてもメロンを味わえますよ。プラス300円でコーヒーなどのセットドリンクが付きます。

昭和香る純喫茶、銀座散策の際に覚えておきたい一軒です。ただし、喫煙目的店のため、20歳未満の方の入店はできません。

Shop.3

【銀座】老舗パーラーの“元祖クリームソーダ”／資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ

「アイスクリームソーダ」1200円

日本で初めて「ソーダファウンテン」を設けた店としても知られる「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ（しせいどうぱーらー ぎんざほんてん さろん ど かふぇ）」。写真はレモン味のアイスクリームソーダ。旬のフルーツのアイスクリームソーダも月替わりで1種提供しています。

■資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ

（しせいどうぱーらー ぎんざほんてん さろん ど かふぇ）

住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3F

TEL：03-5537-6231（予約不可）

営業時間：11〜21時（軽食20時LO、喫茶20時30分LO）、日曜、祝日は〜20時（軽食19時LO、喫茶19時30分LO）

定休日：月曜（祝日の場合は営業）

Shop.1

【銀座】チョコづくしのショコラパフェでご褒美タイム／BENOIT NIHANT GINZA

チョコレート好きの間で話題のチョコレート店「BENOIT NIHANT GINZA（ブノワ ニアン ぎんざ）」。ここは最上のチョコレートを心ゆくまで堪能できる、おひとりさまにもおすすめの人気店。さまざまなショコラスイーツを楽しめます。

カフェは全8席のカウンター席のみで、店員さんや隣の席の人との距離感もほどよく、ひとりでも気兼ねなく過ごせます。

「ショコラパフェセット（コーヒーor紅茶付き）」4000円

人気の「ショコラパフェ」は、「カカオをまるごと使用したパフェ」をコンセプトに、ホンジュラス産カカオ「マヤン レッド73%」を贅沢に使用。パティシェが試行錯誤して作り上げた自信作です。

パフェメニューはこちらの「ショコラパフェ」を定番に、クリスマスやバレンタインなど季節に合わせたパフェが登場することも。公式サイトなどでチェックしてみてくださいね。

Shop.2

【東銀座】フォトジェニックなラテとスペシャルティコーヒーが評判／ROAR COFFEE Tokyo Ginza

「ROAR COFFEE Tokyo Ginza（ロアー コーヒー とうきょう ぎんざ）」があるのは、東銀座駅から徒歩約2分の好立地。お城の漆喰壁をイメージしたという白い外観が目を引きます。ここで味わえるのは、世界各国から厳選した豆を、八丁堀にある「ロアーコーヒー872焙煎所」で自家焙煎したスペシャルティコーヒー。

各種エスプレッソドリンクやハンドドリップで抽出するドリップコーヒーなどを注文の際には、自分好みの豆を選ぶことができるのもうれしいポイントです。

「レインボーラテ」720円

「レインボーラテ」は、白背景を選ぶとエスプレッソは別添えで用意されます。楽しみ方は自由ですが、せっかくなのでまずはそのままひと口。ふわふわでクリーミーなミルクをダイレクトに味わえます。違う豆を選んだときの変化も気になり、何度も通って確かめたくなりますね。

Shop.3

【銀座】ビジュアルにうっとり。モーニング限定フルーツサンド／Furutoshi

季節ごとに変わる「フルーツサンド」

銀座にある「Furutoshi（フルトシ）」のフルーツサンドは、モーニング「フルビュッフェ」1人3300円の「選べるプレート」としてプラス800円で提供される、代々木八幡のベーカリー「365日」が監修した逸品。週末は朝8時頃に売り切れることもあるほどの人気メニューです。

■Furutoshi（ふるとし）

住所：東京都中央区銀座4-9-2

営業時間：モーニング7〜10時（9時30分LO）、ランチ11時30分〜25時（14時LO）、カフェタイムは14〜17時（16時30分LO）、ディナー17〜22時（21時LO）

定休日：無休

Shop.4

【銀座一丁目】チョコミントエスプーマのパンケーキ／Parlor Vinefru 銀座

「チョコミントエスプーマのパンケーキ」1400円

オリジナルなパンケーキやかき氷が話題の「Parlor Vinefru 銀座（パーラー ビネフル ぎんざ）」。

おすすめは、色合い鮮やかなチョコミントのパンケーキ。たっぷりのミントクリームと、濃厚でビターなカカオエスプーマ。さらにオレオとミントゼリーものってチョコミント好きには最高のひと皿に仕上がっています。「ミントソース」が添えられるので、お好みで追いミントができます！

ふわシュワなパンケーキ生地と、ミントクリーム、カカオエスプーマの相性はバッチリ。チョコミントラバーならずとも、ぜひ味わってほしいおいしさです。

Shop.5

【銀座一丁目】テーブルデザートの実演に釘付け！／アンリ・シャルパンティエ 銀座メゾン

スタイリッシュなサロンスペースで、テーブルデザートの実演が楽しめると評判の「アンリ・シャルパンティエ 銀座メゾン（あんり しゃるぱんてぃえ ぎんざめぞん）」。

おすすめは「クレープ・シュゼット」。オレンジ果汁で軽く煮たクレープに、リキュールを注ぐと立ち上がる青い炎のパフォーマンスに思わず感嘆の声が上がります。店の看板でもあるフィナンシェやマドレーヌなどの焼き菓子は、ちょっとした手土産にぴったり。販売スペースのチェックもお忘れなく。

Shop.6

【銀座】感激のぷるフワ食感！ こだわり素材のパンケーキ／椿サロン銀座

自家焙煎のコーヒーとオリジナルデザインの食器やインテリアにこだわり、食と空間を通じて居心地よく充実した時間を提供する北海道のカフェ「椿サロン（つばきさろん）」。その「椿サロン」の世界観を楽しむことができる店舗が東京・銀座にある「椿サロン 銀座」です。

「北海道ほっとけーき ボロネーゼ」2280円

ここは、パンケーキ専門店！ 看板メニューの「北海道ほっとけーき」は完全無添加で、小麦粉とでんぷん、卵、てんさい糖、海の荒塩のみという、シンプルかつ上質な食材で構成されています。生地は、メレンゲをたっぷり使って仕上げられていて、形状を保っているのが不思議なほど繊細な、ぷるぷるふわふわ感。ひと口食べると、とろけるようで至福の味わいです。

メニューから内装まで、すべてこだわりぬいて作られた「椿サロン銀座」。忙しい自分へのご褒美として、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

Shop.7

【銀座】ドリンクもフードも梅づくし！ オトナのアフタヌーンティー／The CHOYA銀座BAR

「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」5400円、土・日曜、祝日は5900円 ※完全予約制

銀座の梅酒カクテル専門店「The CHOYA銀座BAR（ザ チョーヤぎんざバー）」。

「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」では、梅酒カクテル専門店ならではの梅酒カクテルやノンアルコール梅カクテルなど100種類以上のドリンクと、梅をアレンジしたフード、梅酒と相性のよいオードブルやスイーツが織りなす個性豊かなマリアージュを楽しめます。

友達や家族との遅めのランチやカフェ、ショッピングの休憩など幅広いシチュエーションで利用できそう！

■The CHOYA銀座BAR（ざ ちょーやぎんざばー）

住所：東京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F

TEL：03-3573-8015

営業時間：16〜22時（21時LO）

定休日：公式サイト要確認

公式サイト：https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/

※最新の情報は公式サイトにて確認ください。

Shop.8

【銀座】進化系みたらしだんごを堪能／HIIRAGI GINZA

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX（ぎんざ シックス）」の裏路地にある「HIIRAGI GINZA（ひいらぎ ぎんざ）」は、その外観からも洗練された和の雰囲気が漂います。

店内は茶室建築を軸とした数寄屋造。ショーケースには、“日本が誇る厳選スイーツを世界に届ける”をテーマにセレクトされた、上質なブランドスイーツがずらりと並びます。イートインスペースが併設されていて、できたての極上スイーツが味わえる和モダンカフェとしての利用も可能です。

「沈む、みたらし団子。セット」1500円

シグ二チャーメニューは「沈む、みたらし団子。」単品でもオーダーできますが、イートインならお茶菓子と選べるドリンクが付くセットがおすすめ。だんごの生地を木べらで丁寧に練り上げ、自家製のみたらし餡を合わせた「沈む、みたらし団子。」は、その伸び具合にまずびっくり。口に入れると、なめらかでとろとろの食感にうっとり。

おみやげやおもたせにするにしても、やはり実際に食べておいしかったものを差し入れたいですよね。もちろん「沈む、みたらし団子。」もテイクアウトできますよ。

■HIIRAGI GINZA（ひいらぎ ぎんざ）

住所：東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル

TEL：080-7508-2778

営業時間：11〜20時（19時30分LO）※イートインは11時30分〜

定休日：無休 ※水曜日はテイクアウトのみ

※イートインはサービス料10%がかかります

Shop.9

【銀座】銀座の隠れ家カフェで味わう、地球と身体に優しいスイーツ／Bardon Organic Cafe

銀座一丁目駅または東銀座駅から徒歩約5分。静かな路地に立つビルの1階にある「Bardon Organic Cafe 銀座店（バードン オーガニック カフェ ぎんざてん）」。店内はテーブル4卓と小ぢんまりとした空間ですが、温かみのある雰囲気。

（左から）「自家製アーモンドミルクのターメリックラテ」990円、「季節のRawショートケーキ」734円

カフェメニューはすべて乳製品、卵、肉類不使用。農薬・化学肥料不使用で栽培された野菜やフルーツ、フェアトレードのナッツなどを使うことを心がけているほか、化学調味料や保存料などの添加物をいっさい使わず、お店でひとつひとつ手作りしているというこだわりよう。

「季節のRawショートケーキ」は、季節ごとに契約農家さんから直接届けられる無農薬のフルーツを使用していて、取材時はイチジクでした。スイーツファンも気に入ること間違いなし。ぜひ一度、味わってみてくださいね！

■Bardon Organic Cafe 銀座店（ばーどん おーがにっく かふぇ ぎんざてん）

住所：東京都中央区銀座1丁目21-12 ブルーボックスビル1F

TEL：03-6228-7133

営業時間：11〜18時

定休日：水・木曜

アクセス：銀座一丁目駅より徒歩5分

Shop.10

日本初上陸！銀座に誕生した“コーヒーの宮殿”／「Bacha Coffee（バシャコーヒー）」

エチオピアのシングルオリジン「シダモマウンテン コーヒー」ポット1800円

銀座鈴らん通りに、ひときわ存在感を放つラグジュアリーなコーヒーハウス「Bacha Coffee 銀座（バシャコーヒー ぎんざ）」がオープン。

1910年にモロッコ・マラケシュの歴史的建造物「ダール・エル・バシャ」で誕生した、格式あるコーヒー文化をルーツにもつ「Bacha Coffee」の日本初となる旗艦店。世界の主要都市で“コーヒーの宮殿”と称されてきた、その優雅な世界観を体験できます！

手前から「1910コーヒー＆チョコレートクロワッサン」1250円（2個）、「ピスタチオクロワッサン」1250円（2個）。シェアするのがおすすめ

一杯を急いで飲むのではなく、時間をかけて向き合う。忙しい日常のなかで、あえて立ち止まるような感覚を味わえるのも、「Bacha Coffee」の魅力。フードは、コーヒーとの相性を大切にしたラインナップ。フィリング入りクロワッサンは、ピスタチオやチョコレートなど種類豊富で、目移りしてしまうほど。



空間、サービス、そして一杯のコーヒー。そのすべてが重なり合って完成するのが、「Bacha Coffee 銀座」での体験です。ぜひ訪れて、これまでにないコーヒータイムを過ごしてみませんか？

■Bacha Coffee 銀座（バシャコーヒー ぎんざ）

住所：東京都中央区銀座5-6-6

TEL：03-6263-9720

営業時間：11〜21時

定休日：無休

Shop.1

【東銀座】心落ち着く空間でサステナブルデザートを／KOMEDA is ▢ 東銀座店

「プラントベースシロノワール」950円

「コメダ珈琲店」が創業50周年を機に始めたのが、サステナブルな取り組み。「KOMEDA is ▢ 東銀座店（コメダ イズ ひがしぎんざてん）」でも提供するすべてのメニューが100％植物由来です。

コメダ珈琲店の看板メニュー「シロノワール」を植物由来の材料で作った「プラントベースシロノワール」は、その名のとおり、原材料がすべてプラントベース。デニッシュ生地のふんわりとした食感もそのままに、コク深いアーモンドミルクのソフトクリームをのせ、アツアツ冷え冷えが楽しめます。

お店のシンボルともいえる「再生の木」は、物流で荷物を乗せる荷役台として使われた古材を剥がして裁断したものを重ね合わせていて、木の皮のような風合いを出しています。

食べるだけでできる、サステナブルな取り組み、「KOMEDA is ▢ 東銀座店」でぜひ一度試してみてくださいね。

■KOMEDA is □ 東銀座店（こめだ いず ひがしぎんざてん）

住所：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア1F

TEL：03-6260-6369

営業時間：7〜22時(21時30分LO)

定休日：無休

※酒類の提供は11〜22時（21時30分LO）

Shop.2

【銀座一丁目】1920年代の雰囲気が漂うレトロなティーサロン／BITTERS END CLUB

「BITTERS END CLUB（ビターズ エンド クラブ）」は、銀座一丁目駅から徒歩約3分、銀座駅から徒歩約8分のスコーン＆紅茶専門店です。こちらはもとは紳士限定の会員制キャバレーでしたが、コロナ禍を経て、昼はティーサロン、夜はバーとして営業。現在は、男女どちらも利用できます。

店内は1920年代のキャバレーそのもの。突然に非日常空間に迷い込んだかのような、不思議な感覚を楽しめます。

「プレーンのスコーンセット」2580円（対象のティー付き）

この雰囲気のなかで味わいたいのは、名物のスコーンと紅茶。お店で焼き上げたオリジナルスコーン2個に、イチゴジャムと生クリームが付くセットもあります。

牧草だけを食べて育った牛の牛乳で作ったバター「グラスフェッドバター」をふんだんに使ったスコーンは、スコーンの概念を壊すぐらいのしっとり感。外はカリっとサクっとしているのに、中はふんわりしっとりです。

Shop.3

【東銀座】プレミアムな抹茶をカジュアルに楽しめる／ATELIER MATCHA

「ATELIER MATCHA（アトリエ まっちゃ）」は、江戸時代から続く京都宇治の製茶問屋「山政小山園」が手がけるカフェ。「日本で生まれた抹茶本来のおいしさと文化を楽しめる抹茶体験を提供したい」という思いから生まれた店です。

使用する茶葉は、手摘みの一番茶を主に使用した高級抹茶「小倉山」「天王山」など。上質な抹茶の真のおいしさを、海外からの観光客も多く訪れる銀座の地から世界へ向けて発信しています。

こちらは人形町店時代からの人気メニュー「MATCHA わらび餅しるこ」890円。わらび餅やホイップクリーム、あんこなどが入ったパフェのような一品です。抹茶とあずきという相性抜群の組合わせは、やはり間違いのないおいしさ！ 粒あんの上にかのこ豆が載っていて、豆の食感を味わうことができます。下にあるわらび餅は甘めで、弾力もありつつ軟らかな食感。ほかがシンプルなので、甘さがほどよいバランスになっています。

大福やタルトなど抹茶ドリンクとの相性がいいスイーツメニューも充実しているので、銀ブラのティータイムにぜひ訪れてみて。

Shop.4

【東銀座】世界的なコーヒーブランドの旗艦店でイートイン限定メニューを／コスタコーヒー CURA銀座店

「コスタコーヒー」は1971年、イタリア出身のセルジオとブルーノのコスタ兄弟によってロンドンで創業。

現在では、世界各国で親しまれているコーヒーブランドです。「コスタコーヒー CURA銀座店（こすたこーひー くらぎんざてん）」は、日本の旗艦店として賑わっています。

店内の壁材にはイギリスで解体された築100年以上の建物から出た廃レンガが活用されていたり、床材にはリサイクル可能な天然素材が使用されていたりと、環境にやさしい店づくりを目指したそう。

（左から）「スコーンサンド ゴマ餡バター」520円、「ラテ」Sサイズ490円

店内で焼き上げるスイーツやパンも充実しています。サクサクとしたスコーンにゴマ入りのあんことバターをはさんだ「スコーンサンド ゴマ餡バター」は日本オリジナルメニュー。甘さを抑えたあんとクリーミーでほんのり塩気があるバターの味わいに、ゴマのぷちぷちとした食感がアクセントになっています。

百貨店や歌舞伎座からも近いので、ショッピングや観劇の前後にコーヒータイムを過ごしてはいかが。

Shop.5

【銀座一丁目】銀座のホテルで贅沢ひとり時間！／BUNDOZA CAFE & BAR

「ザ・スクエアホテル銀座」1階にある「BUNDOZA CAFE & BAR（ブンドーザ カフェアンドバー）」。

外観も内観もシックでモダンな落ち着いた大人の雰囲気が広がり、昼はカフェ、夜はバーとして気軽に利用できるお店です。

「自家製プリン」715円

このお店でいちばん人気のデザートは「自家製プリン」。卵の味がしっかりと伝わってくる濃厚でなめらかなプリンは、ほろ苦いカラメル＆ホイップクリームとの相性が抜群です。食べてみるととっても濃厚でなめらか！この濃厚さのヒミツはこだわりの卵なんだとか。

素敵な空間でさわやかなコーヒーやスイーツとともに、朝から夜まで楽しめるお店。ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

※価格は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

■BUNDOZA CAFE & BAR（ぶんどーざ かふぇあんどばー）

住所：東京都中央区銀座2-11-6

TEL：03-3544-6811

営業時間：7〜24時（23時LO）

定休日：無休

Shop.6

【銀座一丁目】開放感抜群の空間で限定アフタヌーンティー！／bills 銀座

©︎Mikkel Vang

東京メトロ銀座一丁目駅8番出口を出てすぐのビルの最上階にある「bills 銀座（ビルズ ぎんざ）」。太陽の光がたっぷり差し込む開放感抜群の店内では、大きな窓から銀座の街が一望できます。

「パブロバ - シトラス、柚子カード、ヨーグルトクリーム」1800円／©︎Petrina Tinslay

おすすめはオーストラリアの郷土料理として昔から親しまれている「パブロバ」。「bills」の創業者 ビル・グレンジャー氏が、英国バッキンガム宮殿で行われた晩餐会にて 、エリザベス女王にこの「パブロバ」を振る舞ったというエピソードは有名で、世界中の「bills」でも人気を集めるスイーツ。トッピングのフルーツはシーズンに合わせて変更されます。世界中で愛される味をぜひ食べてみて。

