『スター・トレック』ユニバースのシーズン更新・本国放送情報まとめ

米Paramount+で強化中の『スター・トレック』ユニバース作品。米Deadlineが報じている、それぞれの更新情報などのニュースをまとめてご紹介!

まずは、スピンオフシリーズ人気の先駆けといえる『スター・トレック:ディスカバリー』から。放送中のシーズン4は、12月30日(木)の第7話以降放送が途絶えていたが、2月10日(木)に再開となる。また、すでにシーズン5への更新も決定している。

『スター・トレック:ピカード』は3月3日(木)にシーズン2がスタート。その後、毎週木曜日に新エピソードが更新予定だ。シーズン3の製作も発表されており、現在すでに撮影に入っているとのこと。

シリーズ最新作『Star Trek: Strange New Worlds(原題)』はシーズン1リリースに先駆けて、シーズン2への更新が決定。世界中のファン待望の本作シーズン1は5月5日(木)から配信開始予定だ。

2020年からスタートしたアニメシリーズ『スター・トレック:ローワー・デッキ』は、この夏10話から成るシーズン3でカムバック。シーズン4への更新も決定し、こちらも同じく全10話構成になる予定とのこと。

昨年10月にデビューしたアニメシリーズ『Star Trek: Prodigy(原題)』は、11月18日(木)の第5話から間があいて、1月6日(木)に放送が再開に。全20話構成のシーズン1前半は2月3日(木)に揃う予定で、残りの後半10エピソードは2022年下半期放送を目途に調整されているという。

「4年前、我々はいまだかつてないほどに『スター・トレック』を成長させることを約束しました。数多くの才能あるショーランナー、脚本家、監督による素晴らしく熱心な仕事ぶり、そしてCBS StudiosとParamount+の並々ならぬサポートのおかげで、この約束を守ることができました」と話すのは『スター・トレック』ユニバース一連の構成を担当し、製作総指揮を務めるアレックス・カーツマン。次のフェーズを迎える準備はできたと自信をのぞかせている。(海外ドラマNAVI)

『スター・トレック:ディスカバリー』©2020 CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved./『スター・トレック:ピカード』©2019 CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved./『スター・トレック:ローワー・デッキ』TM & © 2021 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『スター・トレック』公式Twitter(@StarTrek)より