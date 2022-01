Netflixが、2022年2月以降に配信を予定している韓国作品の主な新作ラインナップ(計24本)を発表した。

Netflixシリーズ

2022年に配信されるのは、『キム秘書はいったい、なぜ?』のパク・ミニョン&『わかっていても』のソン・ガンら競演で贈るラブコメ『気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!』のほか、『スペース・スウィーパーズ』のキム・テリ&『スタートアップ:夢の扉』のナム・ジュヒョク出演のヒューマンドラマ『二十五、二十一』、ソン・イェジン(『愛の不時着』)の『39歳』、ユン・チャンヨンやパク・ジフら集結した学園ゾンビシリーズ『今、私たちの学校は...』などがラインナップ。そのほか、ラブストーリー、ヒューマンドラマ、コメディ、アクション、サスペンス、リアリティ番組など、様々な作品の配信が予定されている。

『今、私たちの学校は...』/1月28日(金)独占配信開始

Netflix シリーズ「今、私たちの学校は...」1月28日(金)独占配信

監督:イ・ジェギュ、キム・ナムス 脚本:チョン・ソンイル

キャスト:ユン・チャンヨン、パク・ジフ、チョ・イヒョン、パク・ソロモン、ユ・インス、イ・ユミ、イム・ジェヒョク

突然ゾンビウイルスがまん延した高校に閉じ込められた生徒たちが、生き残るために力を合わせて戦う。原作は、斬新な発想と、思わず引き込まれるような物語、そしてその非常に緻密な描写から"韓国スタイルのゾンビグラフィックノベル"と称される、クリエイターのチュ・ドングンによる人気ウェブトゥーン。謎のウイルスに感染した生徒たちのおぞましい姿や、校内のさまざまな場所でアクションが展開する。

『未成年裁判』/2月独占配信開始

Netflix シリーズ「未成年裁判」2月独占配信

監督:ホン・ジョンチャン 脚本:キム・ミンソク キャスト:キム・ヘス、キム・ムヨル、イ・ソンミン、イ・ジョンウンほか

非行に走る未成年を特別嫌悪する判事が、子供たちが社会で直面する問題と、たとえ彼らがより良く生きようとしても社会がそれを阻んでいるという事実に気付いていく。キム・ヘス(『ハイエナ -弁護士たちの生存ゲーム-』『シグナル』)演じるシム・ウンソクは、未成年犯罪の件数が最も多い地域に赴任してきたカリスマ判事で、これまでにない型破りな判決を下していく。未成年の若者たちが非行に走る原因は社会にもあると気付いた彼女は、後に世間にそれを伝えようと奮闘する。

『二十五、二十一』/2月12日(土)独占配信開始 全16話(土曜日と日曜日に1話ずつ、毎週2話配信)

Netflix シリーズ「二十五、二十一」2月12日(土)独占配信

監督:チョン・ジヒョン 脚本:クォン・ドウン キャスト:キム・テリ、ナム・ジュヒョク、キム・ジヨン、チェ・ヒョンウク、イ・ジュミョン

1998年という時代を背景に、夢を奪われた若者たちのジレンマと成長を描いたヒューマンドラマ。2人が初めて互いの名前を呼び合ったのは、22歳と18歳のとき。今、25歳と21歳になった2人は、胸躍る初恋と、温かい友情のはざまで揺れ動く。

『気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!』/2月12日(土)独占配信開始 全16話 (土曜日と日曜日に1話ずつ、毎週2話配信)

Netflix シリーズ「気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!」2月12日(土)独占配信

監督:チャ・ヨンフン 脚本:ソン・ヨン キャスト:パク・ミニョン、ソン・ガン、ユン・バク、ユラ

元カレとひどい別れ方をしたことで、もう絶対に職場恋愛はしないと決意したチン・ハギョン。しかし、新しくチームに入った、少し変わっているけれど、自分らしく生きる姿が魅力的なイ・シウと、再び社内恋愛をすることになってしまう。

『39歳』/2月16日(水)独占配信開始 全12話 (土曜日と日曜日に1話ずつ、毎週2話配信)

Netflixシリーズ「39歳」2月16日(水)独占配信

監督:キム・サンホ 脚本:ユ・ヨンア キャスト:ソン・イェジン、チョン・ミド、キム・ジヒョン

40代を目前に控えた親友3人組の友情と恋愛、そして人生を深く掘り下げる、現実的な恋愛ヒューマンドラマ。『愛の不時着』でヒロインのユン・セリを演じたソン・イェジンが主演。高校生の頃、ひょんなことから仲良くなった、チャ・ミジョ (ソン・イェジン)、チョン・チャンヨン (チョン・ミド)、チャン・ジュヒ (キム・ジヒョン) の3人は、幸せなときもどん底のときも一緒に乗り越えてきた大親友。現在、ミジョは皮膚科医、チャンヨンは演技コーチ、ジュヒは化粧品のセールスマネージャーとして働いている。しかしある日、39歳になった彼女たちの人生に暗雲が垂れ込め始めたことで、3 人はそれぞれ別々の道を歩く覚悟を迫られる。

『明日』/2022年独占配信開始 全16話 (毎週2話配信)

Netflixシリーズ「明日」2022年独占配信

監督:キム・テユン、ソン・チウク 脚本:パク・ラン、パク・ジャギョン、キム・ユジン キャスト:キム・ヒソン、ロウン、イ・スヒョク

かつて死者の案内役だった死神たちが、死を望む人々を救う役割を担うようになった世界を描くファンタジーヒューマンドラマ。なかなか就職先が決まらないなか、突然の事故をきっかけに特別任務に従事する死神たちと出会ったチェ・ジュヌン。彼らの所属する"危機管理チーム"の一員となる契約を結んだジュヌンは、死神たちの任務を手伝うことになる。

『社内お見合い』/2月独占配信開始 全12話 (毎週2話配信)

Netflixシリーズ「社内お見合い」2月独占配信

監督:パク・ソンホ 脚本:ハン・ソルヒ キャスト:アン・ヒョソプ、キム・セジョン、ソル・イナ、キム・ミンギュ、イ・ドックァ

総視聴回数3億2,000万回を誇る、世界的に有名な同名ウェブ小説とウェブトゥーンに基づくオフィスラブドラマ。平凡な社員の自分が、ルックスも頭脳も完璧なCEOとブラインドデートで社内恋愛に落ちてしまったら、恋も仕事もやめられない。友人の代わりに生意気な女性を装い、ブラインドデートに臨む平凡な社員のシン・ハリ (キム・セジョン)。実はその相手は自分の会社の CEOカン・テム (アン・ヒョソプ) だった。ブラインドデートで偶然出会った2人は、CEOと社員という立場で、時に甘く時にスリリングな、ハラハラドキドキの関係に。

『アンナラスマナラ -魔法の旋律-』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「アンナラスマナラ -魔法の旋律-」2022年独占配信

監督:キム・ソンユン 脚本:キム・ミンジョン キャスト:チ・チャンウク、チェ・ソンウン、ファン・イニョプ

人気ウェブトゥーン『Annarasumanara (原題)』が原作。早く大人にならざるを得なかった少女ユン・アイと、大人なのに子供のままでいようとする謎めいたマジシャンのリウルを描くドラマ。チ・チャンウクが演じるのは、使われなくなった遊園地で暮らすミステリアスなマジシャンのリウル。そして、チェ・ソンウンがユン・アイを、ファン・イニョプがユン・アイのクラスメート、ナ・イルドゥンを演じる。監督は、『梨泰院クラス』のキム・ソンユン。『雲が描いた月明り』脚本家のキム・ミンジョンと、再びタッグを組む。

『再婚ゲーム』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「再婚ゲーム」2022年独占配信

監督:キム・ジョンミン 脚本:イ・グニョン キャスト:キム・ヒソン、イ・ヒョヌク、チョン・ユジン、パク・フン、チャ・ジヨン

欲望に支配される韓国社会を風刺したドラマ。上流階級でもトップクラスを対象にした超富裕層向け結婚相談所Rexを舞台に、エリートと結婚・再婚することで自らの地位を高めようとする野心的な男女を描く。果たして、人口のわずか 0.001%しかいないトップエリート層"Black"を捕まえることはできるのか。

『模範家族』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「模範家族」2022年独占配信

監督:キム・ジヌ 脚本: イ・ジェゴン キャスト:チョンウ、パク・ヒスン、ユン・ジンソ、ジヨン

破産と離婚の危機に瀕した一家の主が、ある日偶然、途方もない額の現金を積んだ車を見つけてしまう。男はその出来事をきっかけに、麻薬組織のナンバー2と出会うことに。平凡な家族が、偶然にも違法な麻薬資金に手を染めてしまう物語を、主演のチョンウ、パク・ヒスン、ユン・ジンソ、ジヨンらが演じる。

『グリッチ -青い閃光の記憶-』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「グリッチ -青い閃光の記憶-」2022年独占配信

監督:ノ・ドク 脚本:チン・ハンサイ プロデューサー:ユン・シネ キャスト:チョン・ヨビン、ナナ

UFO クラブのメンバーの助けを借りて、行方不明の恋人を捜そうとするホン・ジヒョの物語。捜索の過程で、彼女は不可解な謎にまつわる秘密に直面することに。脚本は、Netflixシリーズ『人間レッスン』のチン・ハンサイ。監督は、『造られた殺人』のノ・ドク。主人公のホン・ジヒョ役を『ヴィンチェンツォ』のチョン・ヨビンが、ボラ役をナナが演じる。

『The Accidental Narco(仮題)』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「The Accidental Narco(仮題)」2022年独占配信

監督:ユン・ジョンビン 脚本:ユン・ジョンビン、クォン・ソンフィ

キャスト:ハ・ジョンウ、ファン・ジョンミン、パク・ヘス、チョ・ウジン、ユ・ヨンソク、チャン・チェン

政府の極秘作戦への参加を強いられた民間人事業家の目的は、その地で麻薬取引を行う韓国人麻薬王を検挙すること。実際に起きた事件を基に描く本作で監督を務めるのは、『工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男』のユン・ジョンビン。同監督は初のシリーズとなる本作で、Netflixと初タッグを組む。キャストには、ハ・ジョンウ、ファン・ジョンミン、パク・ヘス、チョ・ウジン、ユ・ヨンソクらが名を連ね、ハ・ジョンウとファン・ジョンミンは初共演を果たしている。

『ザ・ファビュラス』/2022年独占配信開始

監督:キム・ジョンヒョン 脚本:キム・ジヒ、イム・ジンソン キャスト:チェ・スビン、ミンホ

"ファッション"とは"パッション (情熱)"だと見なされるファッション業界に人生をささげ、夢、恋愛、友情のはざまで揺れ動く若者たちを描くラブロマンス作品。

『ペーパー・ハウス・コリア:統一通貨を奪え』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え」2022年独占配信

監督:キム・ホンソン 脚本: リュ・ヨンジェ、キム・ファンチェ、チェ・ソンジュン キャスト:ユ・ジテ、キム・ユンジン、パク・ヘス、チョン・ジョンソ、イ・ウォンジョン、パク・ミョンフン、キム・ソンオ、キム・ジフン、チャン・ユンジュ、イ・ジュビン、イ・ヒョヌ、キム・ジフン、イ・ギュホ

天才的な戦略家と彼が率いる腕の立つ泥棒を集めた強盗団が、新しく準備された朝鮮

半島の統一通貨の強奪をもくろむ。人質を取った強盗団は不可解な問題に直面し、物語は予期せぬ展開を迎えることに。原題となっている"Joint Economic Area (共同経済区域)"の背景とその定義に、全視線が注がれる。

『その恋、断固お断りします』/2022年独占配信開始

監督:キム・ジョングォン 脚本: チェ・スヨン キャスト:キム・オクビン、テオ・ヨー、キム・ジフン、コ・ウォニ

男性には負けたくない女性と極端な女性不信の男性が、戦争のような関係を繰り広げるなかで、互いの真逆の性格の裏側にある人生の処方箋に気付いていく。キム・オクビンとテオ・ヨーが主演を務める本作では、愛と感情の共鳴が、異性間に横たわる根深い不信を乗り越えていく様子を描く。

『サムバディ』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「サムバディ」2022年独占配信

監督:チョン・ジウ 脚本: チョン・ジウ、ハン・ジワン キャスト:キム・ヨングァン、カン・ヘリム、キム・ユンジ、キム・スヨン

出会い系アプリ"サムバディ"をめぐって殺人事件が起こり、アプリの開発者とその友人たちが謎の男ユンオを取り巻く不可解な出来事に巻き込まれていく。本作で Netflixとの初のコラボレーションを果たし、シリーズ初挑戦となるチョン・ジウが製作を指揮。サスペンスのジャンルで定評があるハン・ジワンが脚本を担当する。主演をキム・ヨングァンが務め、カン・ヘリム、キム・ユンジ、キム・スヨンらがキャストに顔をそろえている。

『配達人 ~終末の救世主~』/2022年独占配信開始

監督:チョ・ウィソク 脚本: チョ・ウィソク キャスト:キム・ウビン、イ・ソム、カン・ユソクほか

キム・ウビン主演で描かれるのは、深刻な大気汚染のために防毒マスクなしでは生きられない2071年の世界。生き残った人類はわずか1%という状況下で、荒れ果てた朝鮮半島では厳格な階層システムが形成され、"配達人"は非常に重要な役割を担っていた。そして、配達人になることこそが、難民たちが生きていくための最後の希望だった。混沌とした世界を背景に、類いまれな戦闘能力を持った伝説の配達人"5-8"と、彼のような配達人になることを夢見る難民のサウォルの姿を描く。

Netflix映画

『モラルセンス ~君はご主人様~』/2月11日(金)独占配信開始

Netflix映画『モラルセンス ~君はご主人様~』2月11日(金)独占配信

監督:パク・ヒョンジン 脚本: パク・ヒョンジン 、イ・ダヘ キャスト:ソヒョン、イ・ジュニョン、イエル

ひそかに"変わった趣味"を持つ男と、そんな彼の秘密を偶然知ってしまう女が繰り広げる異色の恋愛物語。『プライバシー戦争』のソヒョンが本作で映画初主演を果たす。ソヒョン演じるチョン・ジウは、同僚の隠れた趣味を偶然知り、そこから芽生える特別な関係から際どい恋愛をリード。変わった趣味を持つチョン・ジフを演じるのは、ミュージカル『Swag Age: Shout, Joseon! (英題)』や、『恋のプログラミング ~ダメ男の見分け方~』『Imitation(英題)』などの俳優イ・ジュニョン。同僚の女性たちに愛される魅力を放ちながら、自らの秘密と趣味を隠し通そうとする役柄を演じている。

『夜叉 -容赦なき工作戦-』/2022 年独占配信開始

Netflix映画『夜叉 -容赦なき工作戦-』2022年独占配信

監督:ナ・ヒョン 脚本:アン・サンフン、ナ・ヒョン

キャスト:ソル・ギョング、パク・ヘス、池内博之、ヤン・ドングン、イエル、ソン・ジェリム、パク・ジニョン

諜報活動が盛んなことで知られる中国の瀋陽を舞台に、「夜叉」と呼ばれる無情な男と、特別監察の任務を負ってその地を訪れる検察官の出会いから展開していくスパイアクション映画です。『監獄の首領』や、実話をもとにした『Inseparable Bros (英題)』以来のナ・ヒョン監督の新作だ。ソル・ギョングが海外のスパイ集団の無情なリーダーで、目的のためには手段を選ばない"人食い夜叉"として知られる男を演じるほか、『イカゲーム』のパク・ヘスはが正義を貫いたがために左遷され、瀋陽に行きつくジフン役で共演している。

『カーター』/2022年独占配信開始

Netflix映画『カーター』2022年独占配信

監督:チョン・ビョンギル 脚本:チョン・ビョンギル、チョン・ビョンシク キャスト:チュウォン

記憶喪失のエージェントが謎のミッションに挑む姿を描く新作オリジナル映画。『悪女/AKUJO』『殺人の告白』などのチョン・ビョンギル監督が指揮を執る、また、『グッド・ドクター』『ヨンパリ~君に愛を届けたい~』のチュウォンがカーター役で迫力のアクションに挑戦している。主人公のトップエージェント・カーターは、ある日、完全に記憶を失った状態で目覚め、命懸けのミッションを強いられることになる。

『ソウル・バイブス』/2022年独占配信開始

監督:ムン・ヒョンソン キャスト:ユ・アイン、コ・ギョンピョ、イ・キュヒョン、パク・ジュヒョン、オン・ソンウ

サンゲドンの最強チームとして知られる才能あふれるドライバーたちの物語。1988年、世界中の視線がソウルオリンピックに集まるなか、不正な資金取引が大問題となっていた。その不正資金の背後にある汚職を暴くため、天才ドライバーたちが特別任務に乗り出す。ユ・アイン、コ・ギョンピョ、イ・キュヒョン、パク・ジュヒョン、オン・ソンウらがソウルの街でカーチェイスを繰り広げるアクション超大作。

『20世紀のキミ』/2022年独占配信開始

Netflix映画『20世紀のキミ』2022年独占配信

監督:パン・ウリ キャスト:キム・ユジョン、ピョン・ウソク、パク・ジョンウ、ノ・ユンソ

1999年、20世紀最後の年に17歳のボラは初めて恋をするが、甘くピュアな初恋は切なく幕を閉じる。数年後、21世紀のボラは初恋の相手の消息を知り、忘れたと思っていた10代の頃の恋心が再び動き始める。主演には、キム・ユジョン、ピョン・ウソク、パク・ジョンウ、ノ・ユンソら人気俳優が顔をそろえ、『Mrs. Young (英題)』で青龍映画賞の短編映画賞を受賞したパン・ウリが監督を務める。

『JUNG_E/ジョンイ』/2022 年独占配信開始

Netflix映画『JUNG_E/ジョンイ』2022年独占配信

監督:ヨン・サンホ 脚本:ヨン・サンホ キャスト:カン・スヨン、キム・ヒョンジュ、リュ・ギョンス

『JUNG_E/ジョンイ』が描くのは、気候変動により人が住むことができないほど荒廃した 22世紀の地球。混沌とした状況下で、人類が生き残るために建設されたシェルターの中では内戦が起きていた。戦いに勝利し、戦争を終わらせることができるかどうかは、伝説の傭兵"ジョンイ"をクローン化して、スケーラブルなロボットを作り出すことができるかどうかにかかっている。ヨン・サンホ監督 (『新感染 ファイナル・エクスプレス』『新感染半島 ファイナル・ステージ』『地獄が呼んでいる』) が、カン・スヨン、キム・ヒョンジュ、リュ・ギョンスらキャストとともに、暗黒の世界、クローン作成、科学技術などが融合したテーマに挑む。

リアリティ番組

『Celeb Five: Behind the Curtain (英題)』/2022年独占配信開始

Netflixシリーズ「Celeb Five: Behind the Curtain (英題)」2022年独占配信

監督:キム・ジュヒョン、コ・ミンソク キャスト:セレブファイブ (キム・シニョン、ソン・ウニ、シン・ボンソン、アン・ヨンミ)

Netflixでの単独ショーのオファーを受けた韓国の女性芸人によるユニット・セレブファイブ (キム・シニョン、ソン・ウニ、シン・ボンソン、アン・ヨンミ) が、そのステージの構想段階から積み重ねてきた数々の会議の模様を追いかけるドキュメンタリー風バラエティ番組。派手なステージそのものよりも、さらに独創的ではちゃめちゃな彼女たちの舞台裏は、息つく暇もないほど笑いが絶えない。延々と続くおもしろ話や、突然始まる即興芝居、どこに転がるかわからない笑いのネタ、まったく予想がつかない展開と、彼女たちが惜しげもなく持てる力のすべてを発揮する。番組をプロデュースするのは、『犯人はお前だ!』『ふたり旅』『ニュー・ワールド ~ここは新世界~』などを手掛けたCompany SangSang。セレブファイブとともに監督を務めるのは、『パク・ナレのセクシー注意報』『イ・スグンのヌンチコチ』など、韓国のスタンドアップコメディの礎となる作品を世に送り出したキム・ジュヒョン。