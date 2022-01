『ドゥーム・パトロール』シーズン3が日本初上陸！チーフが隠していた過去とは

DC発、史上最高に頼りない変わり者たちによるアクションシリーズ『ドゥーム・パトロール』。さらなる大暴走を巻き起こすシーズン3が日本初上陸。

全身フルメタルのロボットマン/クリフ・スティール、負のエネルギーを体に宿すネガティブマン/ラリー・トレイナー、体がスライムのように変形するエラスティ・ウーマン/リタ・ファー、64の人格を持つクレイジー・ジェーン、人体改造によって体の一部がコンピューターのサイボーグ/ビクター・ストーン...、個性豊かなメンバーによる変わり者ヒーロー集団"ドゥーム・パトロール"の活躍を描く本作。

シーズン3は、前シーズンラストのキャンドルメーカー戦から始まる。チーフの娘ドロシーが自ら生み出した凶悪なモンスターに打ち勝ち、ろうにされたクリフたちを救出するも、そこにチーフの姿はなく...。そんななか、リタはチーフからある秘密の指示を預かる。

一方、1949年にチーフの撲滅を図っていた謎の組織「ブラザーフッド・オブ・イービル」は刺客を派遣し、当時からチーフとともに暮らすリタの抹殺を企てていた...。さらに、タイムマシンに乗って過去からやってきた「ローラ」と名乗る女が現れ、クリフたちはチーフが隠していた過去に迫っていく。



クリフ・スティール/ロボットマン役のブレンダン・フレイザー(『ハムナプトラ』シリーズ)、ラリー・トレイナー/ネガティブマン役のマット・ボマー(『ホワイトカラー』)、リタ・ファー/エラスティ・ウーマン役のエイプリル・ボウルビー(『私はラブ・リーガル』)、クレイジー・ジェーン役のダイアン・ゲレーロ(『レジェンド・オブ・トゥモロー』)、ビクター・ストーン/サイボーグ役のジョイヴァン・ウェイド(『ドクター・フー』)、ナイルス・コールダー/チーフ役のティモシー・ダルトン(『007/消されたライセンス』)らが引き続き出演。

今シーズン、『GOTHAM/ゴッサム』や『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』のミシェル・ゴメスがゲスト出演する。

個性的なキャラクターのシュールな掛けあいや、パロディも健在の『ドゥーム・パトロール』シーズン3(全10話)は、1月21日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)

