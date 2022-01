【AFP=時事】(更新)フランスの人気俳優ギャスパー・ウリエル(Gaspard Ulliel)さんが19日、スキー事故により死去した。37歳。家族がウリエルさんのエージェントを通じAFPに明らかにした。

事故は18日、フランス南東部で発生。スキー場の広報担当によれば、スロープ2本の合流地点で別のスキーヤーがウリエルさんに衝突した。エージェントによると、ウリエルさんは航空機でグルノーブル(Grenoble)の病院に搬送され、翌日に死亡した。

ウリエルさんは、『ハンニバル・ライジング(Hannibal Rising)』で若き日の殺人鬼ハンニバル・レクター(Hannibal Lecter)役を、『サンローラン(Saint Laurent)』でデザイナーのイヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)役を演じた。

2005年、『ロング・エンゲージメント(A Very Long Engagement)』でフランス版アカデミー賞(Academy Awards)である映画賞「セザール賞(Cesar Awards)」の有望若手男優賞を受賞。17年には、『たかが世界の終わり(It's Only the End of the World)』で同賞の主演男優賞を受賞した。

3月に動画配信サービス「ディズニープラス(Disney+)」で配信が始まるマーベル(Marvel)の新ドラマ「ムーンナイト(Moon Knight)」では、主演のオスカー・アイザック(Oscar Isaac)さんと並び主要キャラクターのミッドナイトマン役を演じている。

【翻訳編集】AFPBB News

