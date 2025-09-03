▶▶「北海道 おでかけ」の記事一覧はこちらから！

サッポロビール博物館

日本で最も歴史のあるビールの博物館。開拓使麦酒醸造所から今日まで北海道とともに歩んできたサッポロビールの道のりを紹介しています。自由見学（無料）と「復刻札幌製麦酒」の試飲ができるガイド付きの「プレミアムツアー」（有料、所要50分）も実施中です。

※現在、屋根・外壁・煙突の工事中のため外観はご覧いただけません。2025年12月終了予定。

北海道博物館

広大な野幌森林公園内にある、美しいレンガで覆われた博物館。愛称は「森のちゃれんが」で、2025年で開館10周年を迎えました。

「北東アジアのなかの北海道」「自然と人とのかかわり」をコンセプトに、北海道の自然・歴史・文化を紹介。「北海道120万年物語」「アイヌ文化の世界」「北海道らしさの秘密」「わたしたちの時代へ」「生き物たちの北海道」の5つのテーマに分けることで、より深く学べるよう工夫されています。

北海道大学総合博物館

北海道大学の敷地内にあり、誰でも無料で鑑賞できます。明治9年（1876）に札幌農学校として始まった北海道大学の歴史展示にはじまり、所有する約300万点もの標本・資料のうち一部を公開する「収蔵標本の世界」など、みどころ満載。北海道素材にこだわった手作りの軽食が楽しめるミュージアムカフェも併設しています。

札幌市青少年科学館

見て・触れて・考えるをコンセプトにした理工系博物館。北海道にとって親しみの深い雪や氷をはじめ、身近なテーマを科学的な視点から深く掘り下げて考えられる「展示室」と、世界最高水準の投影機を導入し、満天の星の一粒一粒の色や瞬きまで再現した美しい「プラネタリウム」があります。

「展示室」では、氷点下30℃の世界が体験できる「低温プレイグラウンド」や、毎日開催している「サイエンスショー」などの実演が人気です。「プラネタリウム」では、季節の星の紹介や、話題の天文現象の解説を聞きながら癒やしの時間を過ごすことができます。幼児向けの絵本を題材にしたプログラムから、少し専門的な解説も含めてじっくり紹介するプログラムまであるので、内容や時間は公式サイトでご確認のうえ、足を運んでみてください。

北海道開拓の村

明治・大正時代に北海道各地で建てられた建物を移築した施設。村内には馬車鉄道が走り（冬期は馬そり）、鰊（にしん）番屋や軟石造りの旧小樽新聞社など、歴史的に貴重な建築を間近に見ることができます。市街地、農村、漁村、山村と4つのブロックに分かれいて、それぞれ趣の違う街並みを散策することができて、昔の生活を体験できるよう、季節ごとにさまざまな年中行事も実施しています。

小樽市総合博物館 本館

本物の蒸気機関車を展示する、大規模なスケールの博物館です。ドーム型スクリーンによるプラネタリウムや、体験型の科学展示室など、幅広い内容で楽しめます。なかでも鉄道関連の資料が豊富で、SLの運行（※冬期は運休）もみどころのひとつ。屋外展示場の「旧手宮鉄道施設（機関車庫三号ほか）」は、国の重要文化財にも指定されています。

小樽市総合博物館 運河館

小樽の歴史や自然に関しての資料、約2000点を展示。明治26年（1893）築の石造り（木骨石造）倉庫を利用した博物館で、建物自体が貴重なものです。明治・大正期の街並みを実物大で再現したコーナーは特に必見です。

旧日本郵船株式会社 小樽支店

明治39年（1906）竣工、かつて日本郵船の小樽支店2代目社屋だった建物が、国の重要文化財に指定されています。どっしりと重厚ななかに気品が漂う近世ヨーロッパ復興様式の純石造2階建です。内部は建設当時の姿に復元されていて、貴賓室、会議室の金唐革紙の壁紙、豪華なシャンデリアなど、随所に華やかな明治時代の面影が残っています。

小樽にある建物の多くに使用された小樽軟石に関する資料を展示したコーナーも。さらに和装に着替えて館内を巡る「貸衣装体験」1着2200円や、オリジナルグッズなどが揃う物販販売もチェック。

◾︎旧日本郵船株式会社 小樽支店 （きゅうにっぽんゆうせんかぶしきかいしゃ おたるしてん）

住所：北海道小樽市色内3-7-8

TEL：0134-22-3316

時間：9時30分〜17時

定休日：火曜（祝日の場合は翌日）

料金：入館一般300円、高校生・市内在住の70歳以上半額、中学生以下無料



日本銀行旧小樽支店金融資料館

JR小樽駅に向かって浅草通り（日銀通り）を行くと、かつて中央銀行として機能した、界隈でもひと際目を引く建物が現れます。竣工は明治45年（1912）で、設計は日本近代建築の先駆者・辰野金吾とその弟子ら。レンガの上にモルタルを塗り石造り風に造られていて、小樽市指定有形文化財になっています。内部は金融資料館として公開。日本銀行の歴史や業務をわかりやすく解説。1億円（模擬）の重さや偽造防止技術も体験できます。

函館市青函連絡船記念館摩周丸

昭和63年（1988）の青函連絡船最後の日まで運航していた摩周丸を、産業遺産として保存・展示。当時のまま残る操舵室・無線室が見学できるほか、連絡船の歴史や船の仕組みをパネルや模型、映像で学習できます。

木のおもちゃワールド館ちゃちゃワールド

世界約40カ国の木のおもちゃを集めたミュージアム。大小1万点もの木のおもちゃが展示・収蔵されています。フランス製のブロック「KAPLA®」で遊べるコーナーや木のおもちゃを手作り体験できる工房など、大人も子どもも楽しめる設備が豊富に揃っています。

函館市旧イギリス領事館（開港記念館）

洋風の造りに和風の瓦屋根が調和する、白い壁がシックな洋館。イギリス政府上海工事局の設計で大正2年（1913）に竣工されました。領事館業務は昭和9年（1934）まで行われていましたが、現在は「開港記念館」として、体験アイテムを使用しながら、函館開港の歴史を分かりやすく紹介しています。1階の箱館鳥瞰図（ちょうかんず）は必見です。館内にはティールームもあります。

苫小牧市科学センター

宇宙や天体について学べる無料の施設。目玉は、ロシア（旧ソ連）製宇宙ステーション「ミール」（実物予備機）。内部に入ることができ、実際に宇宙飛行士が使っていたものと同様のトイレなども見学できます。ほかにも航空・宇宙について体験しながら学べる展示やプラネタリウムがあり、ファミリーにも人気です。

レ・コード館

市街地中心部にそびえたち、日高山脈や太平洋といった美しい景観が見渡せる「優駿の塔」が目印です。町おこしとしてアナログレコードの収集・保存に努め、目標としていた100万枚を達成。館内は入場無料で、無料で視聴できるレコードも多数設置されています。

有料の見学コースでは、レコードの歴史だけでなく、歴史的価値のある蓄音機やレコードを見ることや、巨大な「オールホーン・スピーカー」でのレコード試聴も楽しむことができます。

足寄動物化石博物館

ひがし北海道のほぼ中央・足寄町で発見された、アショロアなどの原始的な束柱類やクジラ類の化石を中心に、「海の動物の進化」をテーマにした展示がみどころの博物館です。関係する化石や現生動物の骨格もあわせて展示されており、とくに巨大なクジラの骨格標本は圧巻のスケール。化石工房では、世界の化石や鉱物を自分で掘り出す「ミニ発掘」体験も人気です。

博物館網走監獄

網走刑務所が網走監獄とよばれていた明治・大正時代に建てられた監獄建造物を移築・復原、または再現している博物館。昭和58年（1983）に開館し、移築した8棟が国指定重要文化財であり、6棟が登録有形文化財になっています。これらの文化財や資料を通して北海道開拓の先駆であった監獄の歴史を学ぶことができる博物館です。

オホーツク流氷館

国指定名勝「天都山（てんとざん）」山頂に建つ、流氷とオホーツク海の生き物をテーマとした観光施設です。2015年8月1日にグランドオープンしました。-15℃の「流氷体感テラス」では、本物の流氷を100t展示し、実際にさわることができます。濡れたタオルを凍らせる「しばれ実験」も好評です。「流氷幻想シアター」では、海中の流氷や流氷の下に生きる生き物たちを、臨場感あふれる映像で楽しめます。「流氷の天使」とよばれるクリオネも、水槽で飼育・展示中。

2023年1月には一部展示をリニューアル。新展示「流氷海中ライブ」では、オホーツク海の流氷を360度カメラで撮影し、海中映像をライブ感あふれる解説とともに観覧できます。屋上の「天都山展望台」からは、オホーツク海、網走湖、能取湖、濤沸湖、藻琴湖、知床連山まで、360度の雄大な絶景を一望できます。

北海道立オホーツク流氷科学センター「GIZA」(道の駅オホーツク紋別)

流氷をテーマにした科学館。常設展示室のほかに、季節を問わず-20℃を体験できる厳寒体験室があり、本物の流氷とともに「凍るシャボン玉体験」や、魚の氷漬け標本がずらりと並ぶ「流氷水族館」など、流氷について楽しく学べる展示があります。

また、「ドームシアター」ではプラネタリウムのような360度スクリーンで迫力あるオホーツクの映像を定時上映しています。またオホーツク海を一望できる展望室（無料スペース）や売店も併設されています。周辺はオホーツクタワーやガリンコ号乗り場、アザラシ保護施設があり、みどころ満載の観光エリアです。

北海道海鳥センター

道の駅「ほっと・はぼろ」の敷地内にある、海鳥の保護・研究を目的に環境省が設置した施設です。館内では、パネルやジオラマを使って海鳥の生態をわかりやすく紹介しており、子どもから大人まで楽しみながら学べます。所要時間は約30分ほどです。



