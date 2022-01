19世紀ロンドン×超能力SFアクション!?HBO『ザ・ネバーズ』がDVDリリース

『ゲーム・オブ・スローンズ』『ウォッチメン』など、ハイクオリティな作品で知られるHBO製作の超能力SFアクション『ザ・ネバーズ』。新型コロナウィルス感染拡大の影響でシーズン1がパート1、パート2と分けられている本作だが、そのうちパート1が早くもDVDリリースが決定! 同時にダウンロード販売・デジタルレンタルも開始となる。

HBOオリジナル『ゲーム・オブ・スローンズ』のスタント・コーディネーターが手掛けており、大注目ポイントの一つだ。





あらすじ

舞台は、ヴィクトリア朝時代末期のロンドン。そこでは、超常現象によっては"タッチト"と呼ばれる特別な能力に目覚めた女性たちがいた...。彼女たちは一様に社会の最下層とされ、深刻な危機に直面。能力を手に入れた"孤児たち"を救えるかどうかどうかは、謎に満ちた勝気な未亡人アマリア・トルーと、若く才気あふれる発明家ペナンス・アデアの肩にかかっている。彼女たちは仲間を守り抜くために、自分たちを絶滅させようとする凶悪な敵に立ち向かう...!

主な出演者には『McMafia - マクマフィア』のジェームズ・ノートンなどが名を連ねている。

日本語吹替版には豪華声優が集結!

日本語吹替版には、アニメはもちろん映画・海外ドラマでもおなじみの豪華声優キャストが集結! タッチトの孤児たちを守るアマリア・トルーとペナンス・アデアの主人公コンビの吹替を、アニメ『鬼滅の刃』で珠代役を務めた坂本真綾、胡蝶しのぶ役を務めた早見沙織が担当。その他、小西克幸、諏訪部順一、朴璐美、細谷佳正、日笠陽子、山路和弘らが参加している(豪華声優陣のコメントはこちら)。

『ザ・ネバーズ<シーズン1>パート1』は3月18日(金)よりダウンロード販売・デジタルレンタル・DVDレンタル開始。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ザ・ネバーズ』(c) 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント