µð¿Í¡¦´Ý¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ÖµåÃÄ»ÜÀß¡×¼«¼ç¥È¥ì¡¡à°ìÎ®Áª¼ê¤Ï¼«Ê¢¤ÇÆî¹ñá¤è¤êÂç»ö¤Ê¤â¤Î
µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¿äÄêÇ¯Êð£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´¨¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â²¹ÃÈ¤ÊÃÏ¤ËÎý½¬µòÅÀ¤òµá¤á¤º¡¢¹Åç»þÂå¤«¤éµåÃÄ»ÜÀß¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¿¼¤¤¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£
²Æì¤Ê¤ÉÅß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¤Ë¸åÇÚ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼çºË¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÎ®Áª¼ê¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¿ûÌî¡¢ºäËÜ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à£³ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯Êð¤ò²Ô¤°´Ý¤Ï¡¢Æî¤ÎÅç¤ä¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£
¹ÅçºßÀÒ»þ¤Î£²£°£±£¶Ç¯£±·î¤ËÊÆ¥°¥¢¥à¤Ç¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢£±£·Ç¯°Ê¹ß¤ÏµåÃÄ»ÜÀß¤òµòÅÀ¤ËÎý½¬¡£µð¿Í°ÜÀÒ¸å¤â£±£²¡¢£±·î¤Ï¼«Âð¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î±ýÉü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê±óÊý¤Ç¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ÜÀß¤Ï¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤È»ÜÀß¤Î½¼¼ÂÅÙ¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÍøÅÀ¤ò¤Þ¤ºÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨£²·î¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££²·î¤Ï½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ê»Ò¶¡¤Ë¡ËËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿Ã¯¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Î°ìÌÌ¤â¡£
£±£±Æü¤«¤é¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤Î´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤¬Â¿¤¯Îý½¬¤¹¤ë£²·³»ÜÀß¤Ë¼çÎÏ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ÑÀª¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÊÌÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë°ìÎ®Áª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤ò´Ö¶á¤Ç³Ø¤Ù¤ëÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤À¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸¬Â½¡£¹âµë¼è¤ê¤Î¼çÎÏ¤¬¸å¿Ê¤òÆ³¤¯·Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢´Ý¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÊÒ²¬¾¡Ë