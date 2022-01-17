µÆÃÏÑÛ»Ò¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¦À÷Ã«¾ÂÀ¡¦¾¾½ÅË¤¬»²Àï¡¡Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÂç²ø½Ã¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½
2·î4Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÂç²ø½Ã¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä¡Ù¤«¤é¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÂç²ø½Ã¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä¡Ù¤Ï¡¢¼ç±é¤Ë»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÅÚ²°ÂÀË±¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¶õÁÛÆÃ»£¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡É¡£¾¾ÃÝ¤ÈÅì±Ç¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢µðÂç²ø½Ã¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ç±é¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼óÁêÄ¾Â°¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÂÓÅá¥¢¥é¥¿¤ò±é¤¸¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤¬´Ä¶Âç¿ÃÈë½ñ¤Ç¥¢¥é¥¿¤Î¸µº§Ìó¼Ô¡¦±«²»¥æ¥¥ÎÌò¤Ç¶¦±é¡£¤Þ¤¿¡¢²ø½ÃÂ¤·Á¤ò¡¢Ê¿À®¥´¥¸¥é¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã¶¹¿·°ì»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¸ú·Ù»¡¡Ù¥·¥êー¥º¤ä±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥×ー¥ë¡Ù¡Øµµ¤Ï°Õ³°¤ÈÂ®¤¯±Ë¤°¡Ù¡Ø²¶²¶¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°ÌÚÁï´ÆÆÄ¡£
¤Þ¤¿¡¢±«²»¥æ¥¥Î¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤ÎÉ×¤ÇÁíÍýÈë½ñ´±¡¦±«²»ÀµÉ§Ìò¤ÇßÀÅÄ³Ù¡¢¸µÆÃÌ³Ââ¤Ç¤¢¤êÇúÇË½èÍý¤Î¥×¥í¡¦¥Ö¥ëー¥¹Ìò¤Ç¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦À¾ÂçÎ©ÌÜ´°Ìò¤ÇÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢âÃÅç½¨ÏÂ¡¢SUMIRE¡¢ÅÄÃæÍ×¼¡¡¢Í±òË§µ¡¢¶äÊ´Ä³¡¢Ï»³ÑÀº»ù¡¢¤Õ¤»¤¨¤ê¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¡¢³Þ·ó»°¡¢MEGUMI¡¢´ä¾¾Î»¡¢ÅèÅÄµ×ºî¡¢ºûÌî¹â»Ë¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¾¾½ÅË¤Î4Ì¾¡£µÆÃÏ¤Ï¡¢¹ñËÉ·³¡¦Âçº´¤Î¿¿º½Àé¡Ê¤Þ¤µ¤´ ¤»¤ó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿¿º½¤Ï¡¢»³ÅÄÎÃ²ð±é¤¸¤ëÂÓÅá¥¢¥é¥¿¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆÃÌ³Ââ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¡£»àÂÎ½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÊÁ¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÆÃÏ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿Þ´Õ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ãî¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¸ú·Ù»¡¡¦Éü³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Õ¤¯¤á¡¢3ÅÙÌÜ¤Î»°ÌÚºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥çー±é¤¸¤ë¥Ö¥ëー¥¹¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¿©Æ²¤ÇÆ¯¤¯¥µ¥è¥³Ìò¤Ç½Ð±é¡£À÷Ã«¤Ï¡¢Âç²ø½Ã¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨ÇÛ¿®¤¹¤ëÌÂÏÇ·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦Éð¸ËÀîÅÅµ¤Ìò¡¢¾¾½Å¤¬Ä®¹©¾ì¼ÒÄ¹¤ÎÈ¬¸«±ÀÅÐÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ØÂç²ø½Ã¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä¡Ù¤Ï2022Ç¯2·î4ÆüÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£