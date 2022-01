ステージでは素顔を見せない“顔なきポップスター”として、世界的注目を集めるシンガーソングライター・Sia(シーア)が初監督を務め、オリジナル楽曲でカラフルに彩る新体感ポップ・ミュージック・ムービー『ライフ・ウィズ・ミュージック』(2月25日公開)の“サウンドトラックMV(ミュージックビデオ)”が解禁となった。

【動画】映画『ライフ・ウィズ・ミュージック』サントラMV

本作は、愛すべき友人と音楽と共に多くの苦しみを乗り越えてきたSia自身の半生を主人公ズー(ケイト・ハドソン)に託し、“愛する”ことを学び居場所や明日への希望を見出していく感動のドラマを、自ら書き下ろした楽曲とともに描く。

本作のためにSiaが書き下ろしたのは、全12曲。これらの楽曲は、心の奥に孤独を抱えたズーの苦悩と成長が描かれるリアルなドラマシーンに差し込まれ、ズーの妹・ミュージック(マディ・ジーグラー)の頭の中で繰り広げられる“イマジネーション豊かな音楽シーン”として奏でられる。

歌詞とメロディは“愛と希望”にあふれ、一曲一曲が自己完結型のミュージックビデオのように構成されていることが特徴で、登場人物たちがカラフルでポップな衣装を身にまとい、歌とダンスで心情を表現する。

今回解禁となったサウンドトラックMVでは、色とりどりの楽曲とイマジネーション豊かでカラフルな世界を代表する「1+1」、「Best Friend」、「Beautiful Things Can Happen」、「Could I Love With No Fear」、「Music」、「Together」の6曲にフォーカスしている。

映画『NINE』やドラマ『glee/グリー』でノリノリのダンスと歌を披露し、女優でありながらそのパフォーマンス力は誰もが認めるケイト・ハドソンが赤い世界で少しハスキーながらもビビットな声で日々の喜びを歌う「1+1」。

マディ・ジーグラーがピンク色の雲の中に浮かぶような姿で登場する「Best Friend」では、幻想的で浮遊感のあるサウンドにあわせて、ソウルフルで素敵な歌声を初披露。女優・ダンサーとして活躍するジーグラーが大好きな人に出会えて世界が煌めいていくミュージックの心情を歌い、新たな一面を見せる。

全面ブルーの世界でストリングスを用いたダイナミックなサウンドに合わせて、愛する人を失った“過去”にケジメをつけ“未来”を歌った曲「Beautiful Things Can Happen」では、ミュージカル「ハミルトン」でブロードウェイを沸かせたレスリー・オドム・Jr.が、美しい歌声とエモーショナルなダンスを披露し、さらに深くストーリーへ没入させる。

ハドソンとジーグラーが交互に楽曲を歌い、フィッティングルームから衣装チェンジしたミュージックが何度も飛び出してくる姿がかわいい爽やかでポップな曲「Could I Love With No Fear」。

鮮やかなフラワーモチーフで彩られた荘厳な世界でマイクの前に立ったハドソンが自分の居場所を見つけ前を向くズーの心の変化を説得力に満ちた声で熱唱し、劇中で壮大なハイライトとなる「Music」。

最後は、「明日への希望」と「信じてくれる人達=居場所」は必ず見つかるという本作のメッセージを込めた主題歌「Together」を監督自ら高らかに歌い上げる。

数々の音楽シーンに挑んだズー役のハドソンは、撮影現場を振り返り、「ダンス、歌、基本動作の習得など、実際の撮影に入る前にやることが多くて、時間をかけてたくさん練習を積みました。でもそれが楽しいの、ほかのスタッフやキャストと親しくなれるから。そういった前準備をして撮影に入ると、もうそこに全部ある。今までやってきた音楽は流れているし、ダンスも仕上がっている。小道具も、ライトも、衣装も全て揃っている。最高ですよ。こういう撮影が終わると、こんなまたとない機会に恵まれてよかった、俳優として素晴らしい経験ができたと、しみじみ思いますね」と、Siaとキャスト、現場のスタッフたちがひとつになって作り上げた“音楽シーン”に自信をのぞかせている。