▶▶「千葉 おでかけ」の記事一覧はこちらから！

ホキ美術館

日本初の写実絵画専門美術館として平成22年（2010）に開館。ホギメディカルの創業者保木将夫によって収集された写実絵画作品約500点を所蔵しています。今も作品を生み出し続けている日本の現役作家の作品を中心に展示しており、日本最大の森本草介コレクションをはじめ、野田弘志、中山忠彦など、約40名の作家による写実の名品約120点を常時鑑賞することができます。

隣接する「昭和の森公園」や閑静な住宅街とも調和するモダンで落ち着いた外観、地上1階、地下2階の3層の長い回廊を重ねた独創的なギャラリーも魅力的です。

千葉県立美術館

昭和49年（1974）に開館した美術館。50年が経ち、展示棟は国の登録有形文化財に登録されています。芝生や四季折々の花々に美しく彩られる約1万坪の敷地の中にあり、館庭には野外彫刻を展示しています。近代日本洋画の先駆者として活躍した浅井忠をはじめ、ミレーなどの風景画作品のほか、千葉県にゆかりのある美術家の作品を中心に収集。特別展や企画展も開催しています。

「アートを問う」を理念に掲げ、全8室の展示室では日本画・洋画・彫刻・洋画・版画・書道などの作品を展示。県民アトリエ棟では美術講演会や、子ども向けのプログラムも行っています。

千葉市美術館

ネオ・ルネサンス様式の戦前の銀行建築を保存した建物がユニークな美術館。浮世絵をはじめとする「近世から近代の日本絵画と版画」、「1945年以降の現代美術」、「千葉市を中心とした房総ゆかりの作品」を中心とした約1万点におよぶコレクションのハイライトをいつでも見ることができる常設展や、全国的に評価の高い独自の切り口による企画展のほか、子どもから大人まで来場者がアーティストとともに空間づくりに参加できる「つくりかけラボ」や美術図書が豊富な図書室など、多様な施設で幅広い年齢層が楽しめる美術館です。

1階にはカフェのほか、オリジナルグッズやアート関連の書籍、プロダクトを販売するミュージアムショップも併設しています。

BOTANICA MUSEUM

「自然という奇跡を思い出す場所」をコンセプトに、唯一無二の感性を持つフラワーアーティストのアート作品と、熱帯・亜熱帯の植物を展示するミュージアムです。見るだけでなく、香りや音、触れる、そして併設するレストランでは味覚を通して、五感すべてで魅力を感じることができます。

頭に花を飾るフォトセッション「HANANINGEN」や、さまざまなワークショップを通して人と花との共生の大切さを知り、花をより身近に感じられる体験ができます。

■ BOTANICA MUSEUM（ぼたにかみゅーじあむ）

住所：千葉県千葉市美浜区高浜7-2-4

TEL：043-277-8776

営業時間：昼 10〜16時（入館は〜15時30分）、夜 17〜21時（金・土・日曜、祝日のみ、入館は〜20時30分）

定休日：月曜（祝日の場合は翌平日）

料金：昼 大人（中学生以上）1000円、子ども（4歳〜小学生）500円、夜 大人（中学生以上）2000円、子ども（4歳〜小学生）1000円 ※3歳以下無料 ※2026年3月までオープン価格で運用中（公式サイト要確認）



佐倉市立美術館

旧市街地の中心部に位置し、県指定の有形文化財である旧川崎銀行佐倉支店の建物をエントランスとして利用したレトロな外観の美術館。佐倉・房総ゆかりの作家を中心とした収蔵作品展や、向かい側にある図書館と連携した「本」に関わる企画展などを開催。また市民の発表の場として、地域に根ざした活動を展開しています。

市川市東山魁夷記念館

20世紀の日本を代表する日本画家、東山魁夷画伯が昭和20年（1945）から平成11年（1999）に逝去するまでのおよそ半世紀にわたり過ごした千葉県市川市に平成17年（2005）11月に開館。「人間・東山魁夷」をコンセプトに偉大な業績を顕彰し、作品や資料を展示公開しています。八角形の塔がある西洋風の建物内には1・2階展示室のほか、ミュージアムショップやカフェなどがあります。

鋸山美術館

海と山に抱かれた風光明媚な金谷の地に、地域の人々の協力を得て開館した美術館。近代・現代の絵画や工芸、彫刻作品などを収蔵し、年間4〜5回の展覧会を実施しています。美術館建物は、かつて日本の近代化に大きく貢献した房州石の産地である金谷のシンボルとして、石切場をイメージした外観となっています。

また、美術館に隣接する石蔵は、最高級の房州石が使用され、鋸山の歴史・石切文化を伝える鋸山資料館となっています（別途入館料：大人300円、中・高校生150円）。

市原湖畔美術館

遠藤匡

自然環境に恵まれた高滝湖の湖畔に立つ美術館。平成7年（1995）に建てられた展示施設をリノベーションしたもので、回遊性の高いユニークな骨格と自然豊かなロケーションを生かし、食や遊びを楽しむことができるプログラムを屋外でも展開しています。

常設展示室では年に4回の展示の入れ替えを行い、市原市収蔵作品の中から銅版画家・深沢幸雄の作品を中心に展示するほか、国内外の現代アートを中心としたユニークな展覧会、大人から子どもまで楽しめるワークショップやイベントも開催しています。

茂原市立美術館・郷土資料館

「日本さくら名所100選」にも選ばれた茂原公園内にある美術館と郷土資料館の複合施設。公園を散策しながら気軽に芸術文化に親しむことができます。

美術部門では、大正から昭和初期に活躍した日本画家・速水御舟の初期作品など、郷土ゆかりの作家を中心とした作品を年数回開催しています。郷土部門では、国府関遺跡（こうせきいせき）から出土した木製品や、千葉県指定有形文化財「人車（じんしゃ）」、昔の生活用品や農工具など茂原市の考古、民俗、歴史の資料を中心に展示しています。

■茂原市立美術館・郷土資料館

（もばらしりつびじゅつかん きょうどしりょうかん）

住所：千葉県茂原市高師1345-1 茂原公園内

TEL：0475-26-2131

営業時間：9〜17時

定休日：無休（臨時休館あり）

料金：入館無料（特別展別料金）



松山庭園美術館

田園の中の小高い丘の上にあり、芸術家此木三紅大氏のアトリエを一部開放した施設。ギャラリーにはヨーロッパ絵画や国内著名作家の作品、貴重な茶道具などが順次展示されているほか、約2000坪にも渡る敷地内には企画展示館や茶室、眺めのよい「見晴らし亭」、ユニークな彫刻などが点在するぜいたくな造りとなっています。

猫が暮らす美術館としても知られ、毎年春〜夏ごろにかけては、猫をモチーフにした作品を展示する展覧会を開催。猫のアートを鑑賞するだけでなく、庭園で自由に過ごす本物の猫たちを眺めて癒やしの時間を過ごせるのも魅力です。

白浜海洋美術館

海洋民族の誇りとなる資料を「美」の観点から収集した美術館。建物は九十九里の漁師の網蔵を模して造られています。捕鯨絵巻・大黒屋光太夫漂流記をはじめ、大漁を祝って漁師が着た万祝（まいわい）や手描きの見本帖、舳先に付けられた船首飾りなど、江戸時代から大正時代に使われた展示品から、当時の漁の様子をうかがうことができます。



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

