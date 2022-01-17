¶¶²¼Å°»á¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡£Á´¤Æ¤¬¼Ò²ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¼õ¸³À¸¤é3¿Í»É½ý¡¡¡íÅìÂç»ÖË¾¡É¹â£²À¸ÂáÊá¡¡
17ºÐ¾¯Ç¯¤ÏÊ£¿ô¤Î¶§´ï¤ò½ê»ý¡Ä¶¯¤¤»¦°Õ¤«
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È²ñ¾ì¤ÎÅìµþÂç³Ø¤Ç¼õ¸³À¸¤é3¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂáÊá»þ¤Î½ê»ýÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä
³ØÀ¸Éþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿ÏÅÏ¤êÌó12Ñ¤ÎÊñÃú¡£¤½¤·¤Æ¿ÏÅÏ¤êÌó6.2Ñ¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ê¥¤¥Õ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó20.9Ñ¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¤³¤®¤ê¤Ê¤É¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ë3¤Ä¤Î¿ÏÊª¤ò½ê»ý¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²ÄÇ³À¤Î±ÕÂÎ¡¦Ãå²ÐºÞ¤Ê¤É¡¢»¦°Õ¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬½Å½ý,¡¢18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬Æþ±¡Ãæ¡¢17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬·Ú½ý¤È3¿Í¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä³Ø¹»Â¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÅ°Äì¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦°ìÊý¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤òÌÀ³Î²½¤¹¤Ù¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶¶²¼Å°»á¡§
¤Þ¤º¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÁá¤¯²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¾¯Ç¯»ö·ï¤Ç¤¹¤«¤é·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê¹¹À¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âè°ìÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£
¤¤¤Þ¡¢¡È¼«¸ÊÀÕÇ¤¡É¤È¸À¤¦¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿ÍÀ¸¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤¬¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤À²ÈÄí¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤äµÔÂÔ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ò²ñ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿§¡¹¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤ò¼Ò²ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ò¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¤¸À¤¤Êý¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡Ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡Ë
¤â¤È¤è¤êÊÙ³Ø¤À¤±¤¬¹â¹»À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¹»¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÉÆÈ´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤¬º¬ËÜÅª¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Â¦¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤Ê¤É¾¯Ç¯ÈÈºá¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ãÀÄÎÍÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î±°°æ¿¿»Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¸¶°ø¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¡Ä
¿·³ãÀÄÎÍÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¡±°°æ¿¿»Ë¤µ¤ó¡§
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌµº¹ÊÌ»ö·ï¤ò¤ª¤³¤¹¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ÉÆÈ¤ÈÀäË¾´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤ì¤Û¤É¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´Ä¶¤¬¸ÉÆÈ´¶¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ÉÎ©¡¦¸ÉÆÈ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶¶²¼Å°»á¡§
³Ø¹»¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿ÍÀ¸¤òËÍ¤é¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¡¦ÌÜÅªÄÌ¤ê¤ËÁ´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2¤ÄÌÜ¤Ç¤â3¤ÄÌÜ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Çº¤ß¤¬¤¢¤ë»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êµß¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤è¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¿Æ¡¦¶µ»Õ¡¦Í§¿Í¤«¤é¡Ä¼õ¸³À¸¤Î¿´¤Î¥±¥¢
¤³¤ì¤«¤é¼õ¸³¤ò·Þ¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤º£¡¢Âç¿Í¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¶¡Ã£¤¬ÉÔ°Â¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¼õ¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÂÐºö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»î¸³²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ä¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÍèÇ¯¼õ¸³¤ò¼õ¤±¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ÙÈ÷¤Ê¤Éº£¸å¤Î³Ø¹»Â¦¤ÎÂÎÀ©¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó ¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ»î¸³¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤Î¥±¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·³ãÀÄÎÍÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¡±°°æ¿¿»Ë¤µ¤ó¡§
°ìÈÌ¤Î¼õ¸³À¸¤â¡¢ÈÈºáÍ½È÷·³¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Æ¤«¤é°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
Í§Ã£¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿»þ¤³¤½¡¢´õË¾¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´õË¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬²ò·è¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
(¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡× 1·î17ÆüÊüÁ÷)