¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æü¥Æ¥ìÁ´ÌÌ¹¹ð¤¬»×¤ï¤Ì²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡¡1·î5Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Á´ÌÌ¹¹ð¤Ë¶Ã¤¤¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤Î¾Ð´é¤Î¾å¤Ë¤Ï¡Ö11Ç¯Ï¢Â³¤Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÎÊ¸»ú¡£11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´Ö¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨»°´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÎé¹¹ð¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¥Æ¥ì¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤Ï¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿
¡¡¾¯¤·¼Ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÎÂç¤¤Ê¾Ð´é¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö11Ç¯Ï¢Â³¤Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤¯¡£
¡Ô¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨»°´§²¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡¡1¹Ô¶õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£
¡Ô11Ç¯Á°¤Î»ä¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¿¤È¤¤¤¦ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡¿Æþ¼Ò¤·¤Æ1Ç¯·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¡¿º£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤Â³¤±¤ë¡¿¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¡Õ
¡¡¤Þ¤ë¤Ç°úÂàÉ½ÌÀ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÀë¸À¤È¸«Ê¶¤¦¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤À¡£137.3Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëÈà½÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡¢°úÂà¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¹¹ð¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ô¿åËÎËãÈþ¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢2022Ç¯¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Æü¥Æ¥ìÁ´ÌÌ¹¹ð¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö10Ç¯Ï¢Â³¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤Ç¡¢Æ£°æµ®É§¥¢¥Ê¤òÀèÆ¬¤ËÆü¥Æ¥ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼10¿Í¡Ê¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï2ÎóÌÜ¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Ô¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£1¿Í¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÁ´ÌÌ¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï2011Ç¯¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¯´ÖÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨»°´§²¦¤òÃ¥¼è¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î12Ç¯¤«¤é¡¢Ç¯»Ï¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤ËÁ´ÌÌ¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Á´ÌÌ¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
Æü¥Æ¥ìÁ´ÌÌ¹¹ð¤ÎÎò»Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë12Ç¯¤Î¹¹ð¤Ï¡¢1·î4Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸æÎé¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿²¼¤Ë¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¿¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡¿2011Ç¯Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨»°´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤â¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Õ¤È½ñ¤«¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï1·î´ü¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¡¼¥Æ¥£¡ú¥Þ¥Þ¡ª¡×¡Ê¼ç±é¡¦±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤È¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂ©»Ò¡×¡Ê¼ç±é¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡õÎëÌÚµþ¹á¡Ë¤Î¹¹ð¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡13Ç¯1·î3Æü¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë³«¶É60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¼¥í¤«¤é¡£¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬Âç¤¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤É¤³¤í¤«¼Ì¿¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö11Ç¯¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÇÁ´Æü¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÆó´§¤·¤«¼è¤ì¤º¡¢¥×¥é¥¤¥à1°Ì¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ¤È¤Ï½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡14Ç¯¤Ï¡¢¸µÆü¤ËÁ´ÌÌ¸«³«¤¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï»Ò¶¡¤Î´é¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤¡¢¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£
¡ÖÁ°Ç¯13Ç¯¤Ï¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤È¥×¥é¥¤¥à¤ÎÆó´§¤¬¥Æ¥ìÄ«¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÏÁ´Æü¤·¤«¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ä¤¤¤ËÃ±ÆÈ¼ç±é
¡¡15Ç¯¤Ï1·î4Æü¤Ë¸«³«¤¤Ç·ÇºÜ¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¤¡¢¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¾¯¤·ÊÑ²½¡£¤³¤Î»þ¤â»°´§²¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê±Õ¾½²èÌÌ¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤ß¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï14Ç¯¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»°´§²¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¸Ø¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë»°´§²¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡16Ç¯1·î4Æü¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢¿¶¤êÂµ»Ñ¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¤È±©¿¥¸Ó¤ÎËñÂÀ°ì¥¢¥Ê¤¬¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î¾å¤Ë¡¢¡Ö2015Ç¯Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨»°´§²¦³ÍÆÀ¸æÎé¡×¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¿åËÎ¡¦Ëñ¥¢¥Ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¹¹ð¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢17Ç¯¤Ï¥«¥ë¥¿¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î´é¤òÊÂ¤Ù¡¢18Ç¯¤Ï³¨ÇÏ¡¢19Ç¯¤Ï±©»ÒÈÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡20Ç¯1·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç¤¨¤ê¤«¥¢¥Ê¡¢ÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¡¢Ëñ¥¢¥Ê¤Î4¿Í¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÄ¶¤¨¤í¡£¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ºòÇ¯¤Î10¿Í¥¢¥Ê¤Î¹¹ð¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤«¤éÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨10Ç¯Ï¢Â³¤ò¤¦¤¿¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢16Ç¯¤«¤éÀµ·î¹¹ð¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¥Æ¥ì¤âÈà½÷¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¹¹ð¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿ÈÀâ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÉÔËþ
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥ê¡¼Å¾¿ÈÀâ¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¤â»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö10·î23Æü¿¼Ìë3»þ¤«¤é¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¶É¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ÛÎã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¤Ë¤Ï¡¢19Ç¯8·î¤Ë¥Æ¥ìÄ«¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÄ«¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï¼ÒÉ÷¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¸¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤·¤«¤â¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë´ó¤ê¤½¤¦¼«Á³ÂÎ¤Î¥È¡¼¥¯¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂà¼Ò¤äÆÈÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥êÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ä¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²±Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÆü¥Æ¥ì¾åÁØÉô¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤Î¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤âÈà½÷¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¼õ¤±¤â¤¤¤¤¤Î¤¬¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Æü¥Æ¥ì¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È
¡ÖÁáÄ«¤Î¡ØZIP¡ª¡Ù¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÈà½÷¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶É¥¢¥Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë¤ó¤À¡ª
¡ÖÆÃÈÖ¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï«Ì³ÌäÂê¤ÈÈà½÷¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥É¡¼¥ó¤È½Ð¤¿¤Î¤¬¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤ò´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô